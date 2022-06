Modder de Elden Ring monta a Blaidd para demostrar contenido eliminado de jinete

Modder de ER monta a Blaidd para demostrar contenido eliminado de jinete

Elden Ring es realmente el regalo que sigue dando. Incluso si miras más allá del contenido que ya está en el juego, nuestras interpretaciones en evolución y los diferentes descubrimientos que los jugadores continúan haciendo muchos meses después del lanzamiento, hay una mina de oro sin explotar de funciones y contenido que hemos estado descubriendo lentamente.

Una de esas características que parece haber pasado por algunas iteraciones durante el desarrollo son los ciclistas y el montaje.

En todo el mundo del juego, te encontrarás con enemigos a caballo y otras criaturas. El jugador mismo puede hacer eso con Torrent, por supuesto, y el sistema que gobierna todas esas interacciones es el mismo.

La comunidad de modders continúan revelando elementos retirados del juego por FromSoftware.

La modista de Souls Zullie the Witch, que profundiza más que nadie en los juegos de FromSoftware, ha descubierto algunas peculiaridades interesantes sobre la función. Según sus hallazgos, la forma en que funciona la mecánica es bastante simple.

Los NPC (y el personaje del jugador) tienen puntos de conexión en sus modelos 3D. Este llamado poli ficticio también existe en las monturas, con el ID de 500.

El juego simplemente busca una identificación coincidente para iniciar la animación de montaje y unir los dos.

Debido a que estos puntos existen en muchos NPC, incluso cuando en realidad no los usan, puedes unir tu personaje a ellos y montarlos de manera efectiva.

Esto se puede hacer tanto para jinetes como para otras criaturas, lo que significa que puedes montar NPC, como Blaidd the Half-Wolf.

Habían NPC jinetes en Elden Ring

Como señala Zullie en el video, esto indica que FromSoft previamente imaginó a ciertos NPC como jinetes en Elden Ring, incluso si no tienen monturas en el juego final. Otro ejemplo de esto es Mohg, uno de los jefes más duros del juego.

De hecho, estos puntos de conexión no utilizados pueden no estar necesariamente destinados a una montura, ya que Elden Ring a veces puede tratar las armas estacionarias como monturas en ese sentido.

Es posible que esos NPC hayan podido operar una ballesta o algún tipo de arma de asedio en algún momento.

También es posible que los mismos puntos hayan actuado como puntos de unión reales que atan al NPC a otro objeto, como los Trolls tirando de las caravanas que se ven en todo el mundo del juego.

Zullie encontró varios NPC con instrucciones RideRequest AI que les permiten montar criaturas con las que están emparejados, excepto que en realidad no tienen pareja.

