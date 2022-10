Mod de Minecraft agrega lanzallamas y lanzadores de cerdos al juego

Mod de juego de Mojang agrega lanzallamas y lanzadores de cerdos al juego

Las mejores modificaciones de Minecraft pueden abrir la puerta a algunos de los juegos más tontos disponibles en este juego de sandbox.

Si bien hay muchos para que los pruebes, algunos de los más desagradables a menudo son creados para nuestro placer visual por algunos youtubers de Minecraft muy talentosos.

Esta vez, Mysticat decidió fabricar armas que disparan cerdos en llamas.

Nos gustan mucho los mods de Minecraft. De hecho, nos gustan tanto que estamos muy atentos a algunos de los mejores, por lo que ya hemos escrito sobre el mod Breath of the Wild.

El mod agrega armas ridículas al juego de Mojang.

Gracias a la imaginación y la habilidad de los modders, casi todo es posible en este juego de construcción, pero a menudo son personas como Mysticat las que muestran sus procesos y también lo tontos que pueden ser los resultados.

En su último video, Mysticat tiene como objetivo hacer "armas de Minecraft hilarantes". Ahora, esa es una declaración que podría significar básicamente cualquier cosa dependiendo de con quién esté hablando, pero para Mysticat, eso significa codificar un lanzallamas como línea de base y luego hacerlo cada vez más absurdo a partir de ahí.

Algunos aspectos destacados a lo largo del video involucran a Mysticat acosando a una vaca arrojándole cerdos en llamas, aburriéndose del fuego y haciendo un lanzador de arena, y luego básicamente rompiendo el juego creando algo completamente destructivo.

Como suele ocurrir con estos videos, estamos bastante seguros de que el juego se bloquea varias veces. Ah, y termina una pequeña y divertida batalla PvP.

La nueva actualización de Minecraft 1.20

No estamos 100% seguros de lo que vamos a obtener oficialmente en el juego, pero lo que sí sabemos sobre la actualización de Minecraft 1.20 no involucra lanzallamas, aunque escuchamos más sobre camellos en la transmisión en vivo de Minecraft Now.

Mientras tanto, los encantamientos de Minecraft te permiten agregar algunos efectos geniales a tu equipo.

Te puede interesar: ¿Aún puedes jugar Minecraft Classic?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Minecraft. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.