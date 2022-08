Minecraft: Todo lo que necesitas saber del polémico sistema de reportes

Juego de Mojang: Todo lo que necesitas saber del polémico sistema de reportes

Con la actualización de Minecraft 1.19, el juego cambió para siempre y dio la bienvenida a la aterradora mafia Warden, la linda mafia Allay y un nuevo bioma Mangrove Swamps.

Pero desafortunadamente, con la actualización más reciente de Minecraft 1.19.1, por primera vez, no parece que los cambios sean bienvenidos por la comunidad generalmente amigable.

Si aún no lo has adivinado, estamos hablando del nuevo sistema de informes de jugadores agregado en la actualización de Minecraft 1.19.1.

El sistema de informes se creó con la esperanza de hacer que el juego fuera más seguro, pero ha dejado a los jugadores protestando contra Minecraft.

Ahora bien, ¿el nuevo sistema de informes es realmente tan malo o innecesario? ¿O los jugadores se están perdiendo algo? Repasemos en detalle el sistema de informes de jugadores de Minecraft para averiguarlo.

Sistema de reportes de jugadores de Minecraft: Explicación (2022)

Hemos cubierto los pros, los contras y la mecánica del nuevo sistema de informes de jugadores de Minecraft en secciones separadas para darte una mejor idea de su uso e implicaciones.

Usa la tabla a continuación para comprender primero qué es el sistema de informes y luego aprende sobre el movimiento "#SaveMinecraft" que ha estallado desde este lanzamiento.

¿Qué son los reportes de jugadores en Minecraft 1.19? Al igual que otros videojuegos basados en multijugador, Minecraft también ha decidido aplicar un sistema de monitoreo en el que los jugadores pueden informar a los desarrolladores sobre otros jugadores tóxicos.

Luego, el equipo detrás de Minecraft podría tomar las medidas apropiadas, según la gravedad de la toxicidad y la denuncia de acoso. Dado que no hay una opción de chat de voz incorporada, los jugadores solo pueden usar el chat del juego para comunicarse entre sí. Y con el nuevo sistema de informes, ahora puede denunciar a los jugadores por abuso textual.

Si alguien te ofende al usar la función de chat en el juego, puedes reportar a ese jugador al departamento correspondiente. Pero recuerda, no todas las acciones que puedas considerar ofensivas son punibles. Minecraft ha establecido algunas pautas comunitarias estrictas y detalladas que establecen los motivos por los cuales puedes presentar un informe.

¿Cómo era la situación antes de esta actualización? Antes de la actualización de Minecraft 1.19.1, si los jugadores enfrentaban algún tipo de comportamiento tóxico o acoso en el chat, la única solución que tenían era dejar de hablar con el jugador infractor.

Y si las cosas se salen de control, podrían informar el problema al moderador de ese servidor en particular. Luego, dependía del moderador del servidor decidir si prohibir, castigar o silenciar al jugador denunciado en el servidor.

¿Por qué puedes denunciar a un jugador de Minecraft? A partir de la actualización 1.19.1, las pautas oficiales de la comunidad de Minecraft le permiten informar a los jugadores en las siguientes categorías:

Autolesión o suicidio

Explotación o abuso sexual infantil

Terrorismo o extremismo violento

Discurso del odio

Daño inminente

Imágenes íntimas no consentidas

Acoso o intimidación

Difamación, suplantación de identidad, información falsa

Drogas o alcohol

Puedes ir a la página oficial de estándares de la comunidad de Minecraft para profundizar en los detalles completos de los delitos denunciables. Pero la esencia es que un jugador ahora puede denunciarte si lo ofendes o difundes el odio en el juego. Luego, el departamento correspondiente de Minecraft analizaría su delito y tomaría medidas.

Lo que no cuenta como ofensivo en Minecraft. Aunque las acciones de algunos jugadores pueden parecer irritantes, es posible que no sean suficientes para denunciarlas en Minecraft. Algunas de estas acciones incluyen:

Afligir y atacar a otros jugadores y sus bases.

Usar mods para explotar servidores

Robar objetos a los jugadores

Trato injusto hacia ciertos jugadores por parte del moderador o propietario del servidor

Todas las acciones mencionadas anteriormente no ponen a los jugadores en una amenaza seria y, en cierto modo, también forman parte del juego de mundo abierto en Minecraft. Por lo tanto, tiene sentido que no pueda denunciarlos por los problemas antes mencionados. Pero, la cosa es, ¿qué pasa si alguien toma una acción verdaderamente ofensiva y Minecraft no puede notarlo?

Lo que el sistema de reportes de Minecraft no puede detectar. Debido a que el sistema de informes de jugadores en Minecraft 1.19.1 o posterior se limita al chat del juego, muchos jugadores pueden pasar por alto el sistema para propagar la toxicidad. Algunos de los ejemplos comunes son:

Usar letreros, libros y etiquetas con nombres para enviar textos ofensivos

Colocar bloques para crear palabras o imágenes ofensivas

Agregar mods a Minecraft para enviar textos o imágenes ofensivas

Promoción de enlaces externos que podrían redirigir a contenido ofensivo

Usar jerga, idioma extranjero y símbolos para enviar textos ofensivos indetectables

Muchos de los ejemplos mencionados anteriormente son los que un sistema de informes nunca puede resolver. Pero con un sistema de informes de chat, la mayoría de los jugadores pueden salvarse de ataques textuales comunes, que es la forma de toxicidad más común de Minecraft.

Los reportes pueden llegar a castigos como expulsiones en el juego de Mojang.

Castigos en Minecraft. Según el delito, el sistema de informes de Minecraft puede sancionar a los jugadores de las siguientes maneras:

Prohibición suave: si su ofensa se considera menor, Minecraft lo prohibirá en todos los Reinos y servidores en línea por un tiempo limitado. Puede durar de unos minutos a unas pocas horas.

Prohibición permanente: las infracciones repetidas y los comentarios serios pueden hacer que algunos jugadores sean suspendidos de por vida. Serás incluido en la lista negra para unirte a todos los servidores y Realms en Minecraft.

Varios otros juegos como Valorant también otorgan prohibiciones permanentes como castigos para los jugadores ofensivos.

Pero el sistema de denuncias y baneos en Minecraft es verdaderamente brutal porque el juego cuesta $26.99. Por lo tanto, si te banean, deberás comprar una nueva copia del juego desde una cuenta diferente para volver a jugar Minecraft en línea. Y de alguna manera, aquí es donde comienza la controversia.

¿Minecraft necesita un sistema de reportes de jugadores? El desarrollador de Minecraft y una gran parte de los jugadores están a favor del nuevo sistema de informes. Y si miramos un informe reciente de un popular servidor de Minecraft, definitivamente parece una necesidad.

Según el informe, una buena parte de los infractores de las pautas se compone de infractores reincidentes, quienes, una vez prohibidos, resultarán en un servidor y una experiencia de juego significativamente más seguros.

Además, casi la mitad de la base de jugadores de Minecraft son adolescentes o niños. Y dado que los adultos también pueden unirse a los servidores, los jugadores más jóvenes se vuelven propensos a la manipulación, el contenido inapropiado y la intimidación.

Por lo tanto, tener un sistema de informes de jugadores en cualquier juego en línea es algo que ningún desarrollador puede pasar por alto. Pero es cómo lo implementan lo que marca la diferencia.

El intento de la comunidad de "salvar Minecraft". Desde la distancia, el sistema de informes de Minecraft parece un caballero de brillante armadura que mantiene a sus jugadores más seguros que nunca.

Pero desafortunadamente, la imagen completa no es tan optimista. Y los hashtags #SaveMinecraft y #BoycottMojang que son tendencia en Twitter definitivamente resaltan las preocupaciones que tiene la comunidad con las nuevas reglas vigentes.

Así que echemos un vistazo más de cerca a la gran reacción de la comunidad contra el sistema de informes recientemente agregado en Minecraft.

¿Por qué hay una reacción violenta para el sistema de reportes de Minecraft? Los jugadores que protestan han citado múltiples razones para revertir el nuevo sistema de informes. Y algunos de ellos plantean preocupaciones importantes sobre el futuro de Minecraft:

Falta de contexto: debido a que los informes de chat de Minecraft solo dependen de los mensajes, la falta de contexto puede hacer que los mensajes simples sean ofensivos. Un ejemplo común son los jugadores que hablan sobre la violencia en un contexto PvP que, incluso con múltiples mensajes, podría no mostrar la imagen completa.

Servidores para adultos: el juego permite a sus jugadores crear servidores privados de Minecraft con facilidad, y también contamos con una guía dedicada. Y para algunos jugadores, estos servidores son un lugar para tener discusiones sin censura, que estarán en riesgo con un estricto sistema de informes.

Juego de roles: según las pautas, te escriben para conversaciones sobre alcohol y suplantación de identidad. Pero técnicamente también puede ser una violación si solo has estado jugando como otra persona. E incluso si está hablando del alcohol como un personaje del juego, los informes falsos sobre los jugadores de rol pueden convertirse en un problema común, considerando el poder y la popularidad del juego de roles en Minecraft.

Privacidad: dejando de lado las implicaciones del informe, muchos jugadores no se sienten cómodos compartiendo su chat con Mojang, los desarrolladores de Minecraft e, inevitablemente, con Microsoft, la empresa matriz de Mojang.

¿Puede un jugador de Minecraft enviar reportes falsos? Al igual que otros juegos en línea, no existe una mecánica que impida que los jugadores de Minecraft envíen informes falsos o irrelevantes contra los jugadores.

Pero eso no significa que los informes falsos tengan consecuencias en los jugadores denunciados. Para una acción adecuada, Mojang requiere que el informe contenga suficiente evidencia para probar el comportamiento tóxico.

¿Pueden los jugadores usar mods para enviar reportes falsos? Los mods de Minecraft son populares y prosperan en la edición Java del juego. Por lo tanto, no sorprende que también haya exploits y modificaciones para cambiar los mensajes de texto y su contexto. Además, también hay mods para denunciar masivamente a los jugadores para prohibirlos, ¡lo cual da miedo!

Afortunadamente, Mojang ha abordado la presencia de tales exploits y ha asegurado a los jugadores que dicha manipulación es detectable. Además, también han advertido a los jugadores que no usen tales modificaciones a menos que quieran ser prohibidos.

¿Hay alguna manera de cuestionar los reportes? Si obtienes tu cuenta bloqueada después de un informe falso en el peor de los casos, Minecraft no te abandonará.

En su lugar, debes presentar una apelación en su sitio web oficial, explicando el escenario y el contexto del contenido denunciado por el cual se te expulsó falsamente. Luego, la llamada final será con los desarrolladores para revertir o mantener la decisión.

¿Cómo desactivar los reportes de chat en Minecraft? ¿Es posible? Por el momento, solo puedes desactivar el sistema de informes de chat de Minecraft como propietario del servidor, y eso también, solo con la ayuda de modificaciones de terceros.

No hay una opción o configuración oficial para desactivar el nuevo sistema de informes de jugadores en el juego. Por lo tanto, no puede tener un servidor de Minecraft en línea que esté libre del escrutinio de "Mojang/Microsoft".

Muchos jugadores creen que, en lugar de imponer su nueva función de seguridad a los jugadores, Minecraft debería permitir que los propietarios de los servidores apaguen el sistema de informes de chat, si así lo desean.

Y mientras el sistema de informes está desactivado, los nuevos jugadores pueden recibir una advertencia sobre cómo ese servidor en particular no está siendo monitoreado. Minecraft ya tiene una advertencia similar cuando los jugadores ejecutan una versión modificada del juego.

¿Qué hará Mojang con respecto a la reacción negativa del sistema de reportes? Se sabe que el desarrollador de Minecraft, Mojang Studios, está orientado a la comunidad y se toma muy en serio sus comentarios.

Todos los biomas del juego y algunos mobs, mecánicas y características se han cambiado o implementado según las demandas de la comunidad.

Sus extensos programas beta y de instantáneas, junto con la nueva aplicación Minecraft Preview, son un testimonio de lo mismo. Pero sorprendentemente, esta vez, su comportamiento está un poco fuera de lugar.

En una publicación de Reddit, Mojang defendió el nuevo sistema de informes de Minecraft y afirmó además que "no planean cambiarlo". Actualmente, la publicación tiene más de 1900 votos negativos y docenas de comentarios negativos.

Su postura defensiva solo ha alimentado a la ya acalorada comunidad, y ahora, muchos creadores de contenido también están publicando videos y tweets sobre los temas en cuestión.

Sin embargo, hay más que todavía guardan silencio total sobre el tema y la menor cantidad de personas influyentes que se ponen del lado de Mojang directamente.

¡El sistema de reportes de Minecraft está aquí para quedarse! Por lo que parece, Mojang y Microsoft no planean dar marcha atrás en la implementación de su nuevo sistema de informes de jugadores de Minecraft.

Pero al mismo tiempo, la parte de la comunidad que protesta por el cambio no hace más que aumentar. Esta es la mayor reacción violenta que Minecraft ha enfrentado en su historia de una década, y las cosas aún están en una etapa temprana.

Será interesante y literalmente revolucionario ver cómo se desarrollan las cosas. Por lo tanto, marque esta página para presenciar la historia de #SaveMinecraft a medida que se desarrolla. Pero dejando el futuro de lado, ¿cuál es tu opinión sobre el nuevo sistema de informes de Minecraft? ¡Cuéntanos en los comentarios a continuación!

