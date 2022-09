Minecraft: Crear nuevas opciones del mundo, explicado

Juego de Mojang: Crear nuevas opciones del mundo, explicado

El primer paso de un jugador en Minecraft al iniciarse es crear un nuevo mundo en el menú.

En la superficie, esta es una característica bastante simple, pero cuando los jugadores profundizan un poco más en las opciones que Mojang ha agregado al lanzador a lo largo de los años, las cosas se vuelven mucho más complicadas. Resulta que los jugadores tienen mucha flexibilidad cuando se trata de crear su mundo y establecer sus reglas.

Afortunadamente, para aquellos a los que no les gustan los adornos, las opciones predeterminadas siempre se seleccionan automáticamente cuando los jugadores ingresan a la pantalla por primera vez, por lo que no se necesita ningún toque adicional.

Así son las opciones para crear nuevos mundos en el juego de Mojang.

Sin embargo, los jugadores que quieran crear un mundo especial con un mapa específico o establecer reglas de inicio pueden querer familiarizarse con las opciones de la pantalla Crear un nuevo mundo en Minecraft.

Crear nuevas opciones de mundo en Minecraft. Al ingresar a la pantalla Crear un nuevo mundo desde el menú principal de Minecraft, la pantalla se divide en dos páginas.

La primera página contiene las configuraciones más básicas, y la mayoría de los jugadores estarán bien después de ajustar solo estas. Sin embargo, la segunda página contiene algunas características más interesantes que vale la pena revisar.

Opciones básicas. Esta es la primera pantalla que verán los jugadores, que les permite cambiar el nombre del archivo guardado o del mundo, la dificultad, el modo de juego, etc. Aquí hay un desglose de todas las configuraciones y lo que los jugadores pueden lograr con ellas.

Nombre mundial. Este nombre aparecerá en el archivo guardado del mundo, así como en el menú cuando los jugadores carguen sus mundos. Aparecerá en una lista con todos los mundos existentes.

Esto se puede dejar ya que los jugadores de New World is no tienen un nombre en mente, ya que se puede editar y cambiar más adelante. Su objetivo principal es el aspecto y la identificación.

Modo de juego. Minecraft viene en varios modos de juego, a algunos de los cuales se puede acceder desde crear un nuevo mundo en el lanzador. En esta pantalla, los jugadores tienen la opción de elegir entre el modo de supervivencia, el modo creativo y el modo extremo.

Otros modos de juego, como el modo espectador y el modo aventura, solo son accesibles a través de comandos una vez que los jugadores están dentro del mundo y tienen acceso a los trucos.

El modo creativo otorga a los jugadores la capacidad de volar y usar cualquier elemento y bloque tanto como quieran. La supervivencia es el pan y la mantequilla de Minecraft, que obliga a los jugadores a luchar contra enemigos, reunir recursos y controlar su hambre y su salud. Hardcore es una versión mejorada y más difícil de supervivencia, donde la muerte es definitiva.

Dificultad. Esta configuración determina qué tan difícil es el juego y realmente solo afecta el modo de supervivencia. El modo Hardcore impide que los jugadores elijan una dificultad, ya que la dificultad ya está configurada, y en el modo creativo, la dificultad no tiene ninguna importancia.

Los jugadores pueden elegir entre Pacífico, Fácil, Normal y Difícil. Peaceful no genera mobs hostiles, mientras que Easy, Normal y Hard son versiones "regulares" de Minecraft, con diferentes grupos de salud de mobs y daños recibidos.

Permitir trampas. Cuando están dentro del mundo, los jugadores pueden escribir en un chat e incluso usar comandos conocidos como trucos. Sin embargo, para poder hacer esto, los jugadores primero deben asegurarse de habilitar los trucos en el menú Crear un mundo. Las opciones son ON u OFF.

También es posible habilitar trucos en un mundo de un solo jugador después de crear el mundo. Los jugadores pueden abrir el mundo a LAN, lo que les permite elegir si los trucos están activados o desactivados nuevamente en una pequeña pantalla de configuración antes de abrir el mundo.

Paquetes de datos. Los paquetes de datos son un tipo de contenido modificado en el juego que puede cambiar el funcionamiento del juego. La comunidad ha hecho un montón de estos, por lo que los jugadores deben ir y explorar sus opciones.

Por lo general, estos son grandes cambios en la calidad de vida, pero algunos agregan características más interesantes al juego. Para agregar un paquete de datos, haga clic en el botón y mueva los paquetes de datos deseados de izquierda a derecha para habilitarlos.

Reglas del juego. Esta herramienta brinda a los jugadores acceso a una larga lista de reglas que pueden modificar para el mundo en cuestión. Algunas reglas se ocupan de las turbas y el desove, mientras que otras son más específicas para el jugador. Revise la lista y verifique lo que parece interesante, ya que esto permite a los jugadores adaptar fácilmente el mundo a su gusto.

Opciones avanzadas de Minecraft

En la parte inferior derecha de la primera pantalla, junto a Reglas del juego, se encuentra el botón Más opciones del mundo. Haz clic en él para acceder a las opciones avanzadas que permiten a los jugadores de Minecraft modificar su configuración mundial.

Semilla. Esta línea es donde los jugadores pueden ingresar semillas. Las semillas suelen ser un conjunto de números, o pueden ser una palabra o letras, que se transformarán en números, que determinarán exactamente qué mundo y mapa carga el juego. Las semillas son excelentes para compartir un mundo que los jugadores pueden haber encontrado con otros.

O, si están buscando un tipo específico de mundo, pueden buscar semillas interesantes en línea con funciones geniales y jugar en ese mapa específico. Chunkbase tiene un mapa de semillas que genera mapas de varias semillas, que luego se pueden cargar en el juego cuando los jugadores copian el número de semilla.

Generar Estructuras. Las estructuras son varios edificios que se generarán aleatoriamente en un mundo de Minecraft

Las mazmorras, los puestos de saqueo, los iglús, las aldeas, los monumentos oceánicos, etc., se consideran estructuras en el juego. Si por alguna razón los jugadores no desean jugar con estas estructuras encendidas, pueden apagarlas presionando este botón.

Tipo de mundo. World Type es un modificador interesante, que cambiará ligeramente la forma en que se generará un mundo de Minecraft.

La opción Predeterminada simplemente genera un mundo normal como de costumbre, con una generación de bioma normal. Superflat hará que el mundo tenga tres capas de profundidad, con un páramo plano sin fin hecho de un bloque específico. El botón Personalizar debajo permite a los jugadores elegir de qué está hecha cada capa.

Los biomas grandes imitarán la generación de mundos predeterminada, pero el tamaño de los biomas se ha ajustado significativamente, produciendo biomas masivos en el mapa.

Los jugadores no deben esperar demasiada variedad de este tipo de mundo. Finalmente, Amplified pone a punto todas las características de la generación mundial hasta sus extremos, con enormes montañas y picos. Como dice el juego, esto podría ser una carga para las PC más débiles, así que ten cuidado al elegir esta opción.

Cofre extra. Los jugadores que no quieran comenzar con inventarios vacíos pueden optar por un cofre de bonificación al principio. Este cofre aparecerá cerca del jugador cuando aparezca en el mundo y tendrá varias necesidades para ayudarlo a comenzar.

Por lo general, hay algo de comida, tablones o troncos de madera, herramientas de madera o piedra, y cosas por el estilo para ayudar a los jugadores a tener una ventaja inicial. El cofre también está rodeado por cuatro antorchas.

Importar ajustes. Si los jugadores tienen un mundo anterior con configuraciones que disfrutaron usar pero no quieren pasar por la molestia de ingresarlas manualmente, pueden importar las configuraciones a un nuevo mundo a través de esta herramienta.

Minecraft está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS y muchas otras plataformas.

