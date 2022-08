Minecraft: Cómo obtener la fruta coral (y para qué se usa)

Juego de Mojang: Cómo obtener la fruta coral (y para qué se usa)

Aunque muchos aspectos de Minecraft reflejan la naturaleza que los jugadores conocen de la vida real, también hay innumerables formas en las que el juego de supervivencia sandbox de Mojang innova al introducir elementos extraños, alimentos y bloques para darle vida a las cosas.

Esto le da al juego su característica sensación de fantasía y también un ligero sabor a juego de rol.

La fruta coral tiene distintos usos en el juego como crear bloques.

Entre muchos objetos extraños como Blaze Rods, Nether Stars, Heart of the Sea, etc., se encuentra la fruta coral púrpura. Este es uno de los elementos más exclusivos del juego, un tipo de comida que tiene propiedades especiales y solo se puede encontrar en un lugar en todo Minecraft.

Cómo obtener la fruta coral en Minecraft

La fruta coral, a pesar de no ser el mejor elemento de Minecraft, es definitivamente un elemento final. Los jugadores deberán ingresar a la dimensión del Fin a través del portal del Fin de una fortaleza y acceder a las islas del Fin, que están lejos de la isla central donde aparece el Ender Dragon.

Una vez que los jugadores hayan derrotado al Ender Dragon, aparecerá un pequeño portal encerrado en el lecho rocoso en algún lugar de la isla central, y los jugadores pueden arrojar una Ender Pearl para teletransportarse a través de él. Solo ten cuidado de no perderte el lanzamiento de Ender Pearl y teletransportarte al vacío.

Los jugadores ahora habrán aparecido en algún lugar cerca de las islas End. Aquí, pueden encontrar una gran abundancia de coros en forma de extraños árboles de color púrpura que parecen corales delgados. Romper estos árboles arrojará frutas de coro para el jugador.

Para qué se utiliza la fruta coral. La fruta del coro aparentemente es un artículo bastante inútil y ni siquiera es una gran fuente de alimento. Pero tiene algunos usos interesantes que los jugadores pueden disfrutar explorando.

Alimentos y Teletransportación. Las frutas de coro, cuando se consumen, restaurarán cuatro puntos de hambre, es decir, dos muslos en la barra de hambre.

Esto es decente en una situación de emergencia, pero el principal problema es su baja saturación. Una sola fruta de coro restaurará la saturación del hambre en solo 2,4 puntos, mientras que un bistec cocido, por ejemplo, tiene un valor de 12,8.

Esto significa que las frutas de coro son decentes para llenar los puntos de hambre pero terribles para llenar la saturación. Para obtener más información sobre cómo funcionan estos dos valores, consulte esta guía sobre cómo funciona el hambre en Minecraft.

Dicho esto, consumir una fruta de coro tiene el divertido efecto de teletransportarse al jugador, al igual que los Endermen se teletransportan al azar.

El rango de teletransportación es cualquier punto horizontal dentro de ocho bloques en cualquier dirección, pero no más alto que dos bloques. Dado que esto es completamente aleatorio, puede ser bastante desorientador para los jugadores, especialmente cuando se usa al final, donde las islas tienden a verse iguales.

Crea varillas finales y bloques Purpur. Las frutas de coro se pueden fundir en un horno, lo que las convertirá en frutas de coro reventadas, un bonito homenaje a las palomitas de maíz. La fruta chorus reventada se usa en dos recetas clave de elaboración: varillas finales y bloques purpur.

End Rod: En la mesa de trabajo, combina una Blaze Rod y una fruta coro reventada debajo para crear una End rod, que emite luz de manera similar a una antorcha.

Purpur Block: combina cuatro frutas chorus reventadas en una cuadrícula de elaboración en un cuadrado de 2x2 para obtener un bloque purpur, el mismo bloque que se encuentra en End Cities.

Se puede acceder a las variantes del bloque Purpur a través del cortador de piedra, en caso de que los jugadores estén buscando un tipo específico de bloque Purpur.

Minecraft está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS y muchas otras plataformas.

