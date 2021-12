Microsoft vende póster de las infames 'luces rojas de la muerte' del Xbox 360

Compañía de Redmond vende póster de las infames 'luces rojas de la muerte' del Xbox 360

Microsoft ahora está vendiendo su propio póster de las ‘luces rojas de la muerte’ del Xbox 360 para conmemorar el lanzamiento de la serie documental Power On: The Story of Xbox.

El documental de seis partes es una verruga y todos miran 20 años de altibajos de Xbox, incluido el infame anillo rojo de la muerte.

El anillo rojo de la muerte de la Xbox 360 estuvo representado por tres de los cuatro LED de una Xbox 360 que se volvieron rojos, un problema que afectó a muchas consolas iniciales ya que las tasas de falla eran increíblemente altas.

Indicaba una falla de hardware y significaba que los propietarios de Xbox 360 tenían que enviar su consola para su reparación.

Así luce el póster con el que la compañía recuerda las infames 'luces rojas de la muerte' del Xbox 360.

En el capítulo cinco de Power On, el ex director de Xbox, Peter Moore, reflexiona sobre el error que le costó a Microsoft más de mil millones de dólares arreglarlo.

“En el momento en que analizamos el costo de las reparaciones, las pérdidas de ventas que incluimos, teníamos un problema de 1,150 millones”, dice Moore.

El póster del Anillo Rojo de la Muerte cuesta $24,99, lo que no irá muy lejos para compensar la pérdida de 1 mil millones, pero estoy seguro de que aquellos que trabajaron en Xbox 360 nunca hubieran imaginado que Microsoft estaría vendiendo un póster sobre el fracaso más que 15 años después.

Documental de Microsoft revela orígenes del Xbox

Power On también documenta los orígenes de la primera Xbox, lanzada hace 20 años, con entrevistas con quienes ayudaron a darle vida en Microsoft.

Incluso el ex director de Xbox, Don Mattrick, hace una aparición en la serie documental, discutiendo el lanzamiento de Xbox One y el enfoque problemático en la televisión, Kinect y el enfoque digital siempre conectado.

Si está interesado en la historia de Xbox o los videojuegos en general, vale la pena ver Power On.

Si bien fue creado por Microsoft, la compañía no rehuye reconocer sus fallas, la fuerte competencia de Sony y su impresionante logro de crear una nueva consola de juegos.

Power On: The Story of Xbox está disponible en Redbox, YouTube, IMDbTV, The Roku Channel, Microsoft Movies & TV y en otros lugares.

