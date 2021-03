Microsoft filtra que Ninja Gaiden Master Collection se verá genial en Xbox

El Team Ninja podrá no estar trabajando en una nueva versión de la querida franquicia de videojuegos pero eso no significa que los fans no tengan nada que esperar, sobre todo después de la filtración de Microsoft acerca del rendimiento que tendrá la Ninja Gaiden Master Collection en Xbox One y Xbox series X mediante retrocompatibilidad.

La filtración de Microsoft ha generado gran expectativa alrededor de la llegada de Ninja Gaiden Master Collection a las consolas de Xbox.

La complicación incluirá versiones completas y remasterizadas de Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3: Razer’s Edge los cuales además tendrán mejoras significativas de acuerdo a Koei Tecmo.

Sin embargo ha sido la empresa tecnológica fundada por Bill Gates la que confirmó por accidente que tipo de mejoras podrán esperar los fanáticos de la franquicia en las consolas Xbox mientras los dueños de los dispositivos de Nintendo y Sony se preguntan si este será el caso para sus versiones.

Y es que según el listado Ninja Gaiden Master Collection ofrecerá una resolución de 4K y tendrá un rendimiento que podría exceder los 60FPS, cuadros por segundo. Esta calidad gráfica estaría disponible para el Xbox One X y la consola de última generación de Microsoft: el Xbox Series X.

Filtración de Microsoft alimenta especulaciones

Esto por supuesto aún debe ser confirmado por Koei Tecmo y el equipo desarrollador sin embargo ha generado ya toda clase de especulaciones en redes sobre todo si este rendimiento llegará al PS4 Pro.

Ninja Gaiden Master Collection ha sido anunciado no solo para la consolas de Xbox sino también para el PS4, Nintendo Switch y la PC además de que existirá una ‘Deluxe Edition’ de la que no se sabe nada aún.

Es así que Ninja Gaiden Master Collection llegará a las consolas de Xbox el próximo 10 de junio ofreciendo 4K y 60FPS+ de ser cierta la filtración de Microsoft. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el más reciente lanzamiento de esta icónica franquicia para traerte lo más reciente.

