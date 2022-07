Microsoft aún espera más adquisiciones de estudios para Xbox GamePass

Compañía de Redmond aún espera más adquisiciones de estudios para Xbox GamePass

Microsoft ha realizado inversiones sustanciales en su división Xbox en los últimos meses.

El gigante de Redmond gastó 7,500 millones de dólares en efectivo para adquirir ZeniMax Media, el holding detrás de muchos estudios destacados, incluidos iD Software y Bethesda.

Eso no es todo, Microsoft también adquirió Activision en una enorme transacción en efectivo valorada en $68,7 mil millones.

El razonamiento detrás es simple, Microsoft ve a GamePass como un pilar sustancial para el futuro de la marca Xbox.

Microsoft, como muchas otras grandes empresas tecnológicas, se encuentra en una convergencia, donde todos ven que el futuro se basará en suscripciones.

El gigante tecnológico busca aumentar el catálogo de títulos para el Xbox Game Pass.

Y esto también ha sido evidente en otros servicios de Microsoft, como Office, que ahora está disponible solo con una suscripción.

GamePass, que es un servicio de suscripción mensual para juegos, necesita una biblioteca que se actualice constantemente con una buena selección de juegos AAA para mantener a los jugadores interesados.

Y las recientes adquisiciones de Microsoft están claramente dirigidas a abordar estas preocupaciones.

Sin embargo, eso no es todo, según una presentación reciente de Microsoft ante la SEC, la compañía espera adquirir aún más estudios.

Nuestro contenido de juego exclusivo se crea a través de Xbox Game Studios, una colección de estudios propios que crean experiencias de juego icónicas y diferenciadas.

Continuamos invirtiendo en nuevos estudios de juegos y contenido para expandir nuestra hoja de ruta de IP y aprovechar los nuevos creadores de contenido.

Estas experiencias de juego únicas son la piedra angular de Xbox Game Pass, un servicio de suscripción y una comunidad de juegos con acceso a una biblioteca seleccionada de más de 100 títulos propios y de terceros para consolas y PC. – Archivos de la SEC de Microsoft

Microsoft quiere más propiedades intelectuales para el Xbox Game Pass

Microsoft con la adquisición de ZeniMax y Activision ya tiene una buena selección de IP, pero parece que Phil Spencer todavía no está convencido.

Además, es posible que las adquisiciones adicionales no sean tan grandes como las anteriores, y la empresa podría preferir adquirir estudios independientes más pequeños esta vez.

En algún momento de 2019, Phil Spencer, en una entrevista con Eurogamer, también habló sobre la falta de estudios asiáticos y afirmó: "Ahora tenemos estudios en Canadá, estudios en otras partes de los EE. UU.".

"Creo que tenemos un hueco en Asia. Se lo he dicho tanto a Matt como públicamente. Me encantaría tener más influencia en nuestro propio equipo propio de creadores asiáticos".

"No hay nada que sea inminente, por lo que no es un anuncio previo de algo" Y, como todos sabemos, la pandemia golpeó en 2020 y, desde entonces, Xbox realmente no se ha movido en el frente asiático, lo que también sorprende dado el éxito continuo de Sony allí. Por lo tanto, nuevas adquisiciones pueden ser una oportunidad para abordar eso.

Te puede interesar: Xbox: Microsoft celebra 20 años de la consola que retó a los gigantes de Japón

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Microsoft. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.