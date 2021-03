Microsoft Store revela accidentalmente colección multiplataforma de Tomb Raider

El horizonte pinta prometedor para los fans de Lara Croft protagonista de la franquicia Tomb Raider pues aunque no ha sido confirmado por Square Enix una nueva colección con los juegos de la reciente trilogía fue revelada de manera accidental en la Microsoft Store.

La colección dada a conocer por la Microsoft Store incluirá los juegos de la trilogía más reciente de Tomb Raider.

Y es que en las siguientes semanas puede llegar ya esta colección conteniendo los títulos Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider que integran la trilogía más reciente de la franquicia.

Esta colección apareció en la Microsoft Store descrita como una nueva compilación titulada Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy anunciando que esta estará disponible el próximo 18 de marzo.

Como es normal en este tipo de colecciones parece que Square Enix agregará no solo los juegos base sino todo el contenido extra que ha salido para cada uno hasta ahora, haciendo honor a su nombre.

Colección promete los mejores momentos de Tomb Raider

La descripción en la Microsoft Store de la colección de Tomb Raider promete a los fans de la franquicia revisitar los mejores momentos de la nueva trilogía que sigue las aventuras formativas de Lara Croft alrededor del mundo.

A diferencia de otras filtraciones que pueden ser puestas en duda la llegada de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy es prácticamente un hecho para el Xbox One mientras que es muy posible para el PS4 y la PC.

Es así que si no has jugado esta exitosa trilogía o te interesa revivirla esta será la mejor opción para hacerte con la totalidad de los juegos de Tomb Raider. En La Verdad Noticias seguiremos los anuncios derivados de la Microsoft Store para traerte lo más reciente.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.