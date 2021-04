Microsoft: Fortnite, COD: Warzone y otros gratis sin Xbox Live Gold

Varios juegos ‘free to play’, gratuitos para jugar, del Xbox Series X/S y Xbox One no requerirán de que los jugadores sean suscriptores activos de Xbox Live Gold para poder jugarlos según ha revelado Microsoft.

Tras 16 años como servicio de paga Microsoft comienza a hacer excepciones en Xbox Live Gold.

Otra de las buenas noticias es que una actualización del sistema que llegará este mes pondrá disponible también el chat de grupo para ser utilizado en estos juegos gratuitos sin necesidad de tener una membresía de Xbox Live Gold.

Existirán aún algunas excepciones como títulos premium que tengan promociones ‘free to play’ durante solo un fin de semana además de que aunque los demos tampoco necesitarán ya del servicio de suscripción de Xbox sí lo harán los que requieran de acceso por pre-orden o pruebas de tiempo limitado.

Esta es la lista completa de los juegos que puedes disfrutar a partir de hoy de manera auténticamente gratuita sin pagar una membresía de Xbox Live Gold:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Asphalt 9: Legends, otro gran juego gratis para Xbox

Además de estos grandes títulos que se han vuelto auténticamente gratis para jugar en las consolas de Xbox recientemente te informamos de otro genial juego que llegará pronto, nos referimos a Asphalt 9: Legends.

Por si no conoces esta serie te comentamos que la franquicia de Asphalt es una de las más famosas y exitosas de Gameloft además de ser una de las más antiguas de las carreras arcade logrando mil millones de descargas en varias plataformas.

Es así que el título más reciente de esta celebrada serie llegará muy pronto de manera gratuita al Xbox One y Xbox Series X/S además de que se podrán realizar carreras cruzadas con jugadores de Asphalt 9: Legends en PC (Windows 10).

Estas son las noticias más recientes de Microsoft y sus consolas de última generación cuyos usuarios pueden disfrutar a partir de hoy de incréibles títulos gratis como Fortnite y Call of Duty: Warzone sin necesidad de pagar la suscripición de Xbox Live Gold. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de más juegos a las consolas para traerte lo más reciente.

