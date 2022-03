Microsoft Flight Simulator ya se puede jugar en tu smartphone

Microsoft Flight Simulator ha dado el salto a la transmisión en la nube a través de Xbox Game Pass Ultimate, lo que significa que ahora se puede jugar en una gran cantidad de dispositivos con pantallas y conexiones a Internet.

Como uno de los mejores juegos de 2020, Microsoft Flight Simulator es una carta de amor para los fanáticos de la aviación, así como para cualquiera que disfrute tomando fotografías del mundo dignas de una postal.

También es un simulador exhaustivamente elaborado que utiliza datos de mapas del mundo real para convertir su pantalla en un país de paso elevado, pero en el buen sentido. Que ahora se pueda transmitir a su teléfono inteligente es maravilloso.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la versión en la nube de Microsoft Flight Simulator es solo una de las nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass este mes (ha estado disponible para descargar en Xbox Series S, Series X y PC desde hace algún tiempo).

Completando una excelente alineación de marzo en Xbox Game Pass están Marvel's Guardians of the Galaxy y Kentucky Route Zero: TV Edition, lo que crea una gama de juegos muy diferentes pero en conjunto maravillosos para jugar.

