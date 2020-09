Michel Ancel, creador de Rayman y Beyond Good & Evil, se retira de los videojuegos

Michel Ancel, creador de Rayman y Beyond Good & Evil, abandona los videojuegos

Michel Ancel ha anunciado que dejó la industria de los videojuegos para concentrarse a tiempo completo en un santuario de vida silvestre.

La prolífica carrera de 30 años de Ancel lo vio crear franquicias en Ubisoft como Rayman, Rabbids y Beyond Good & Evil.

Al anunciar su partida a través de Instagram, Ancel confirmó que sus dos proyectos en curso, Beyond Good & Evil 2 y Wild, continuarían sin él.

"Hoy es muy especial para mí", escribió Ancel, confirmo que se retiraba para concentrarse en su segunda pasión: ¡la vida salvaje!

Comentó que su nuevo proyecto tiene lugar en el mundo real y consiste en un santuario abierto de vida salvaje dedicado a la educación, los amantes de la naturaleza y ... los animales salvajes.

Dijo que no hay de que preocuparse por lo qué pasará con Wild y BGE2, ya que hace muchos meses que los equipos son autónomos y los proyectos van muy bien. Cosas hermosas que se verán pronto.

Ancel es mejor conocido por su trabajo en la serie Rayman, que creó en Ubisoft en 1995. La franquicia de plataformas generó numerosas secuelas a lo largo de los años, mientras que su héroe sin miembros se convirtió en una especie de mascota de Ubisoft.

En 2003, Ancel y su equipo Ubisoft Montpellier asumieron su proyecto más ambicioso hasta el momento en Beyond Good & Evil, una aventura de ciencia ficción que encontró un culto fiel.

Los planes para una secuela completa han estado dentro y fuera de desarrollo desde entonces.

Ancel también creó Rabbids, un spin-off de Rayman que rápidamente se convirtió en una franquicia independiente con vida propia. Ahora hay más juegos de Rabbids que de Rayman, una serie de televisión y planes para una próxima película.

A lo largo de su carrera, Ancel fue considerado un popular y carismático director de estudio y creador. Un veterano de Ubisoft, Ancel recibió libertades inusuales.

Beyond Good & Evil 2 fue un proyecto apasionante para él y su estudio, y uno que parece no estar más cerca de lanzarse ahora que cuando se volvió a anunciar recientemente en el E3 2017.

Mientras tanto, Wild se anunció por primera vez en Gamescom 2014, un juego de mundo abierto en el que puedes jugar como una variedad de animales, aparentemente todavía está siendo desarrollado por el propio Wild Sheep Studio de Ancel, un colectivo que el creador decidió establecer y dividir su tiempo junto con su trabajo diario en Ubisoft.

Ubisoft lanzó hoy 18 de septiembre del 2020 una actualización sobre el desarrollo de Beyond Good & Evil 2. En resumen, el juego aún se está haciendo y Ancel no ha trabajado en él durante algún tiempo. Ah, y no espere ver más hasta el próximo año.

Hasta el próximo año habrá un adelanto de lo que sera Beyond Good & Evil 2's

El objetivo de Ubisoft es compartir más y mostrarles el juego en acción en algún momento del próximo año, una vez que superen sus próximos hitos de producción interna. son concientes que muchos de ustedes están ansiosos por escuchar más del equipo, obtener más detalles sobre la historia y el universo, y probar el juego y también estan igualmente emocionados de compartir todo eso contigo, pero se tomarán el tiempo necesario para hacerlo bien, buscan ir más allá de las altas expectativas que tienes de ellos.

En un comunicado compartido con Eurogamer, Ubisoft confirmó los detalles del nuevo proyecto de santuario de vida silvestre de Ancel y le deseó lo mejor para el futuro.

Hoy Ubisoft anuncia que Michel Ancel ha decidido dejar la industria de los videojuegos después de una carrera excepcional que abarca más de 30 años. Amante de la naturaleza, Michel ha estado trabajando en un proyecto personal dedicado a la protección de la vida silvestre durante mucho tiempo. Este project, un santuario de vida silvestre en la región de Montpellier, Francia, está creciendo en alcance y desea poner todo su esfuerzo en esta pasión de larga data.