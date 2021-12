Masayuki Uemura, creador de la NES y Super Nintendo, muere a los 78 años

Masayuki Uemura fue el arquitecto principal de la Famicom (también conocida como Nintendo Entertainment System) y la Super Famicon (también conocida como Super Nintendo).

La huella que dejó en la industria del juego y la cultura pop es indeleble. Según Oricon News, Uemura falleció el pasado 6 de diciembre. Tenía 78 años.

La Universidad de Ritsumeikan, donde Uemura se convirtió en el director de estudios de juegos después de retirarse de Nintendo en 2004, anunció su fallecimiento el día de hoy.

Masayuki Uemura, el creador de NES y Súper Nintendo falleció a los 78 años.



Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, originalmente, Uemura trabajó en Sharp, vendiendo tecnología de fotocélulas a varias compañías, incluido su futuro empleador Nintendo.

Una vez que se unió a la compañía, trabajó con Gunpei Yokoi para integrar la tecnología de fotocélulas en los juegos electrónicos de armas de luz. Continuaría trabajando en consolas plug-and-play como Color TV-Game de Nintendo.

El legendario nacimiento de Nintendo

Pero todo cambió en 1981 con una sola llamada telefónica. "El presidente Yamauchi me dijo que hiciera un sistema de videojuegos, uno que pudiera jugar juegos en cartuchos", dijo Uemura a Matt Alt en una entrevista publicada el año pasado en Kotaku.

"Siempre le gustaba llamarme después de haber bebido unas copas, así que no pensé mucho en eso. Solo dije: "Claro, jefe", y colgué. No fue hasta la mañana siguiente cuando se acercó a mí, sobrio, y me dijo: "Esa cosa de la que hablamos, ¿estás en eso?, entonces supe, hablaba en serio".

Uemura se puso a trabajar en lo que se convertiría en la Famicom, una consola que fue renovada en la Nintendo Entertainment System para el mercado estadounidense. La consola acabó siendo un fenómeno global.

Cuando se le preguntó cómo eso cambió las cosas, Uemura respondió: "Bueno, mi salario subió. Eso es un hecho. Así que me pagaban más, pero la otra cara de la moneda era que mi trabajo se hacía mucho más difícil.

La actitud del presidente Yamauchi jugó un papel importante en esto, pero mi sentimiento fue de "aprovechar el día". Solo ve a por ello". Y eso hizo. La Universidad de Ritsumeikan celebrará un servicio conmemorativo para Uemura, que se anunciará en una fecha posterior. Que descanse en paz.

