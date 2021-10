Marvel’s Guardians of the Galaxy lanza nuevo video musical

Los fans están listos para el lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy dentro de un par de semanas, y como adelanto del nuevo títul, los desarrolladores, Eidos-Montréal y Square-Enix, presentaron el video musical de ‘Zero to Hero’, canción que formará parte de la banda sonora del videojuego.

En la mitología del juego, la canción es importante porque es uno de los éxitos de la banda ‘Star-Lord”, que sirve de inspiración para que Peter Quill quiera convertirse en uno de los mejores cazarrecompensas del mundo.

Con el video, Eidos-Montréal y Square-Enix envían el claro mensaje de que la música será tan importante para ‘Marvel's Guardians of the Galaxy’ como lo ha sido para las películas del MCU.

La música de Marvel’s Guardians of the Galaxy

Los jugadores tendrán el control de la música que escucha Star-Lord.

El próximo lanzamiento de Guardians of the Galaxy contará con canciones de Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, Blondie, EUROPE, KISS, Culture Club y más de una docena de artistas más.

Para ir a tono con el ‘mood’ de las películas protagonizadas por Chris Pratt y Zoe Saldaña, los desarrolladores adquirieron las licencias de verdaderos himnos del rock, pop y heavy metal de la época para ambientar las nuevas aventuras del grupo de héroes de Marvel.

La banda sonora ya está en Spotify

La banda sonora de Marvel’s Guardians of the Galaxy ya está disponible en Spotify para ser escuchada sin interrupciones, con alrededor de 30 canciones que sonarán durante toda la campaña del videojuego, que incluirá adicionalmente a bandas como Iron Maiden.

Por si esto fuera poco, los jugadores podrán escoger dos temas del walkman de Star-Lord para reproducirlos en medio de las batallas, con el fin de motivar a los compañeros de equipo.

Además, la banda “Star-Lord” lanzará su álbum el mismo día del lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy, que estará disponible el 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Seris X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

