Mapa retro de Call of Duty: WWII podría llegar a Vanguard

Mapa retro de COD: WWII podría llegar a Vanguard

La temporada 4 de Call of Duty está a la vuelta de la esquina, y ya están surgiendo filtraciones para la próxima actualización de temporada de Vanguard.

Un filtrador afirma que un mapa retrospectivo del juego anterior Call of Duty: WWII de Sledgehammer Games regresará con Call of Duty: Vanguard.

Aparentemente, la información proviene de CODSploitzLeaks, quien previamente filtró parte del contenido del año 2 de Black Ops Cold Wars, así como máscaras y paquetes para Vanguard.

La extracción de datos reciente sugiere que el USS Texas, que era un mapa de Call of Duty: WWII que tenía lugar encima y debajo de la cubierta de un acorazado, ya está en los archivos del juego para Vanguard.

El mapa de COD: WWII llegará a Vanguard según la filtración.

Por supuesto, los jugadores han estado pidiendo que el popular mapa London Docks de Call of Duty: WWII regrese a Vanguard desde el lanzamiento del juego.

London Docks fue popular debido a su diseño de mapa que hizo una gran combinación de juego a distancia y acción cuerpo a cuerpo en todos los modos de juego, mientras que USS Texas fue menos popular por el diseño del mapa y los problemas de generación.

Si bien no es la elección más popular, la llegada de un mapa antiguo como el USS Texas aún podría ser una adición bienvenida para los jugadores.

El contenido de Vanguard fue definitivamente bueno para la Temporada 3 de Call of Duty, con solo dos mapas nuevos de Sphere y Mayhem agregados al modo multijugador, ya que Warzone recibió la mayoría del contenido y las actualizaciones importantes.

Más Zombies para Call of Duty Vanguard

Los detalles de la temporada 4 de Call of Duty aún no se han anunciado, pero los jugadores de Vanguard finalmente deberían tener contenido nuevo de Zombies para disfrutar.

Treyarch anunció previamente que un mapa tradicional basado en rondas llegaría a Vanguard en algún momento de la Temporada 4, con una versión remasterizada de Shi No Numa de Call of Duty: World at War.

Shi No Numa también parece estar apareciendo en los archivos del juego Call of Duty: Vanguard, por lo que esperamos que este contenido llegue con el lanzamiento de la nueva temporada.

Si bien el contenido de Vanguard continúa lentamente, el enfoque de marketing se ha desplazado a Call of Duty: Modern Warfare 2 de Infinity Ward.

Activision lanzó recientemente un tráiler revelador de Modern Warfare 2, y el juego de la campaña se mostró durante el Summer Game Fest. Aquí está todo lo que aprendimos de Infinity Ward durante una vista previa temprana de Modern Warfare 2.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Call of Duty como que Modern Warfare II se trata en realidad de 'Warzone 2.0'.

