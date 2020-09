Mañana habrá nueva información sobre la expansión de Pokémon Sword and Shield

Desde hace meses se ha estado esperando más información con respecto la nueva expansión de Pokémon Sword and Shield, se trata de las Nieves de la Corona y según lo tuiteado el día de hoy por la cuenta oficial de Pokémon, mañana será un gran día para los fans.

La nueva información sobre el DLC, Las Nieves de la Corona de Pokémon Sword and Shield se revelará mañana, 29 de septiembre de 2020, a las 8 de la mañana en horario de México, según lo que la cuenta oficial de Pokémon en Twitter anunció, pero no dio más información fuera de la frase:

"Prepárense, entrenadores: ¡tenemos actualizaciones sobre #PokemonSwordShieldEX!"

La imagen que acompaña al tweet también presenta el logotipo de The Isle of Armor, por lo que también puede haber más actualizaciones para la primera expansión de Pokemon Sword and Shield, a pesar de que se lanzó hace tan solo unos meses.

¡Al Fin! información de nuevo DLC de Pokémon

Mucho se ha hablado ya del DLC The Isle of Armor de Pokemon Sword and Shield, incluso muchos medios especializados se refieren a la expansión como un primer intento sólido de DLC en un juego de Pokémon, incluso si su prospección es muy corta como suele suceder últimamente, pero que ofrezca cambios que realmente hagan justicia al DLC y no sólo se trate de alguna nueva ubicación.

Hay que reconocer que la nueva Zona Salvaje está bellamente diseñada y la emocionante selección de Pokémon que regresan resulta ser muy divertida de atrapar, mientras que la campaña es totalmente superficial y hace sentir que pierde todo su potencial.

Ya sabemos un poco sobre The Crown Tundra, incluido que su tema es ‘exploración’ y se llevará a cabo principalmente en una tundra helada con montañas, además también sabemos que habrá nuevos Pokémon legendarios, incluidas las versiones galarianas de Articuno, Moltres y Zapdos.