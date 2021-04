Los suscriptores de Xbox Live Gold protestan por los juegos gratis de abril

Hoy, Microsoft reveló la línea Games With Gold de abril que están recibiendo los suscriptores de Xbox Live Gold en Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Y al igual que la oferta de marzo, la oferta de abril ha dejado a una parte sustancial de la comunidad de Xbox descontenta.

Para el mes de abril, Microsoft ofrece a los suscriptores cuatro juegos, dos de los cuales son juegos de Xbox One y dos de los cuales son juegos de Xbox 360. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, esta ha sido la oferta de Games With Gold desde hace un tiempo.

Los suscriptores de Xbox Live Gold mostraron su descontento en redes

Cuando se lanzaron Xbox Series X y Xbox Series S, muchos asumieron que se agregaría un juego de próxima generación a la mezcla, pero esto no ha sucedido. De hecho, esto no solo no ha sucedido, sino que la calidad de la oferta ha disminuido sin lugar a dudas.

Durante el mes de abril, los suscriptores recibirán los siguientes juegos: Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void y Hard Corps: Uprising. Para aquellos que no lo saben: los dos primeros juegos son juegos de Xbox One, mientras que los dos últimos son de Xbox 360.

Entre los cuatro, el más reciente es un juego de 2019, mientras que el siguiente más nuevo es de 2017. Nuevamente, no es una alineación de juegos muy glamorosa, especialmente si eliminas Vikings: Wolves of Midgard de la ecuación.

