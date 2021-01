Los peores videojuegos del 2020 según Metacritic

2020 fue un año terrible en muchos, muchos sentidos, pero también obtuvimos algunos títulos geniales. Hades, Ghost of Tsushima, Fall Guys, Miles Morales, Crusader Kings III y más, todos lanzados este año. Pero, como de costumbre, no todo es bueno y este año vio el lanzamiento de algunos videojuegos que no fueron bien revisados por críticos o fanáticos.

Aquí están los cinco peores juegos con al menos 7 reseñas basadas en puntajes de Metacritic.

5. Arc of Alchemist | Puntuación: 36 (Switch)

Demasiado pequeño, demasiado aburrido y demasiado repetitivo, Arc of Alchemist terminó siendo un fracaso para la mayoría de los críticos.

4. Rápido y Furioso: Encrucijada | Puntuación: 34 (PC)

Los juegos de conducción se tratan de conducir, como podrías pensar. Entonces, si estás creando un juego de conducción de película aburrido y de aspecto feo, lo único que debes tener en cuenta es la conducción. Y Crossroads ni siquiera hace eso. Quizás todo esto pueda ser perdonado, pero el editor Bandai Namco también decidió cobrar $60 por esto.

3. Down of Fear | Puntuación: 33 (PS4)

A veces, un juego tiene corazón y ambición, pero la ejecución es un desastre. Ese es el caso de Dawn of Fear, un juego que está claramente inspirado en los juegos clásicos de terror de supervivencia, pero también es un impostor no muy aterrador.

2. XIII Remake | Puntuación: 32 (Xbox One)

Si tienes que disculparte por lo malo que es tu juego, es una buena indicación de que tienes un problema en tus manos.

1. Tiny Racer | Puntuación: 29 (Switch)

Aquí hay un caso extraño. El peor juego, según las críticas de Metacritic, es Tiny Racer. Parece ser un pequeño juego de coches de carreras con algo de mala IA. Lo interesante aquí son las opiniones de los usuarios. La mayoría de estos juegos tienen pocas o ninguna revisión de los usuarios. Pero este tiene cinco críticas positivas. ¿Están siendo parte de una broma desconocida? ¿O realmente disfrutaron del juego? No estoy seguro, pero si son honestos, estoy feliz de que algunas personas se hayan divertido con Tiny Racer.

Si bien estos juegos son los peores revisados en Metacritic, incluso los títulos malos o mediocres pueden tener fanáticos. (¡Mira a Tiny Racer!)

TE RECOMENDAMOS LEER: Los juegos premium de Android que necesitas en tu vida

Quizás jugaste uno o más de estos juegos. Si es así, puedes decirnos tu opinión, ¿estos juegos merecen ser conocidos como los peores de 2020? ¿O hay incluso los peores juegos que nadie conoce y que merecen estar en una lista como esta?