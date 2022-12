Los mejores regalos para los fans de PlayStation para esta Navidad

Si en tu grupo de amigos hay alguien que es fanático de las consolas de PlayStation y no sabes qué es lo que le podrías regalar para esta navidad 2022, aquí en La Verdad Noticias te diremos cuáles son los mejores regalos, así que toma nota que comenzamos.

Sin lugar a dudas, cuando tenemos amigos con gustos específicos es complejo decidir qué les regalaremos para navidad, pues no queremos tener un mal acierto, sin embargo, si te quieres ver espléndido, podrás acudir a los mejores regalos que todo fan de PlayStation se alegrará de recibir.

Los mejores regalos navideños para los fans de PlayStation

A continuación te iremos mencionando cuáles son los mejores regalos navideños que todo fan de PlayStation estaría agradecido por recibir, recuerda que no tienes hacer el esfuerzo solo para llevarte el crédito, estamos seguros de que si entre todo un grupo de amigos se organiza, podrán comprar alguno de los mejores regalos para todo fan de las consolas de PlayStation.

Consola PlayStation 5 – Standard Edition

Te preguntarás por qué este es el primero de la lista, pues bien, es momento de que los usuarios de PlayStation se muden a la nueva consola de Sony, eso sí, fíjate muy bien en las promociones y en todas las tiendas en las que lo venden y seguro encontrarás una muy buena oferta, ya sea por parte de la tienda o por hacer uso de alguna tarejta de crédito.

Consola PS5 Digital + Horizon Forbidden West™ (Pack)

Si bien es cierto que esta consola no cuenta con lector de discos, al adquirir tu consola con este paquete, tendrás una copia incluida de Horizon Forbidden West y lo mejor es que esta promo es mucho más económica que la anterior.

Control Inalámbrico de PlayStation 5

Si crees que tu economía no te permite adquirir alguna de las consolas que te mencionamos con anterioridad, estamos seguros que tu amigo gamer estará muy feliz de recibir un control inalámbrico de PlayStation 5 o de la consola que tenga.

Videojuegos de PlayStation

Indudablemente, cualquier persona que tiene una consola estaría muy agradecida de recibir como regalo algún videojuego, para ello, cerciórate si tu amigo tiene una consola con lector de discos y videojuegos, si ese es el caso, podrás asistir a una tienda y comprar el que más creas que le guste, como por ejemplo: Call Of Duty Modern Warfare II, God of War Ragnarök o The Last of Us.

Tarjetas de regalo de PlayStation

No menos importante, si le quieres regalar un videojuego, pero no sabes cuál es el que desea en estos momentos, siempre podrás acudir a una tarjeta de regalo de PlayStation por el monto que desees y estamos seguros de que podrá comprarse algo.

¿Cuál es el juego más vendido de PS5?

El juego más vendido de PlayStation 5 es el Spider-Man: Miles Morales, el cual cuenta con 6,5 millones de copias vendidas desde que salió al mercado el 12 de noviembre de 2020.

