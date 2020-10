Los jugadores de Among Us juegan como guardias de seguridad

Los jugadores de Among Us siempre están en busca de impostores. Algunos se toman el juego tan en serio que han comenzado a hacer juegos de rol como guardias de seguridad, vigilando a otros jugadores mientras terminan las tareas y usan las cámaras de seguridad.

"Tienes que amar los randoms", dijo Redditor Supermav27 sobre un jugador aleatorio que lo protegió mientras monitoreaba las transmisiones de la cámara en el juego. "Este tipo simplemente vigilaba la entrada mientras yo miraba las cámaras durante todo el partido".

La Verdad Noticias informa que muchos jugadores han comenzado a asumir funciones de guardia de seguridad. Cambian su nombre en el juego, compran el aspecto de oficial de policía y luego se ponen a trabajar. A veces incluso ignoran sus deberes cuando son impostores.

Los jugadores de Among Us han preferido ser guardias de seguridad

"Cuando eran impostores, todavía serían mi equipo de seguridad", dijo Supermav27. "Simplemente no delataría. Pero sería justo votar si la gente estuviera de acuerdo con él. Fue una noche divertida. Ojalá pudieras pedir amigos a la gente".

Los partidos en línea suelen estar llenos de jugadores aleatorios, lo que lleva a muchos pequeños escenarios divertidos como este. Vamos a escuchar sobre más pagadores como este, ya que Among Us sigue siendo increíblemente popular.

Among Us rompe récords

Among Us es un juego que a pesar de haber sido lanzado desde el 2018, pudo obtener reconocimiento hasta ahora gracias a que un streamer comenzó a jugarlo y transmitirlo por medio de Twitch, lo que desembocó en que una gran parte de los gamers estadounidenses le dieran una oportunidad y comenzaran a compartirlo, lo que ha ayudado a la tienda de apps Discord.

El éxito sorpresa del juego Among Us de InnerSloth fue una de las historias más importantes de Twitch que tuvo lugar este verano, ya que durante el último mes, el juego se disparó un 650 % en horas vistas en el sitio. Como dato curioso, los desarrolladores han confesado que se ha vuelto tan popular de forma tan repentina que InnerSloth decidió cancelar Among Us 2 con la intención de enfocarse en mejorar lo más posible el juego original.

TE RECOMENDAMOS LEER: Among Us recibe mucho contenido nuevo en lugar de una secuela

Por otro lado, el éxito de Among Us también ha generado otros éxitos, ya que el aumento de su popularidad ha llevado a que las descargas de aplicaciones móviles de Discord lleguen a números sin precedentes.