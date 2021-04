Los juegos gratis de PS4 y PS5, se revelan fecha, hora y filtraciones

Sony se está preparando para presentar la lista completa de juegos gratuitos de PS Plus para abril de 2021. Debido al mes más largo y la forma en que caen las fechas, el próximo lote de juegos de PlayStation Plus se revelará a las 4.30 p.m. BST el 31 de marzo.

Los juegos gratuitos de PlayStation 4 y PS5 (y quizás PSVR) estarán disponibles menos de una semana después, el 6 de abril. Esto brinda a los suscriptores de PlayStation Plus la oportunidad de descargar el lote actual de juegos gratuitos, incluidos Final Fantasy 7 Remake, Remnant From the Ashes, Maquette, Destruction All-Stars y Farpoint.

La elección del grupo es, sin duda, Final Fantasy 7 Remake, que se lanzó hace aproximadamente un año en PS4. Si bien existe la posibilidad de que el próximo lote de juegos gratuitos de PlayStation Plus se filtre antes de tiempo, el único juego que hasta ahora ha sido confirmado es Oddworld: Soulstorm en PS5.

Sony ha revelado los juegos gratuitos de PS Plus de abril de 2021.

"Oddworld: Soulstorm continúa la historia evolutiva de Abe", dice la descripción oficial.

"Aprenderá que las revoluciones comienzan siendo pequeñas, pero un cambio real y duradero requiere el poder de muchos y el poder de la esperanza. Y que las fuerzas opuestas utilizarán todos los medios a su disposición, bien financiados, desde la propaganda hasta la fuerza bruta, para contrarrestar incluso el levantamiento más pequeño".

Controlador DualSense de la PS5

Según el equipo de desarrollo, el próximo juego aprovechará al máximo el innovador controlador DualSense de la PS5. "El controlador DualSense te permite experimentar las palpitaciones del corazón de Abe mientras intenta salvar a sus seguidores frente a fuerzas abrumadoras armadas con un poder de fuego superior.

"Mientras Abe lucha, los ingeniosos disparadores adaptativos ofrecen resistencia, haciendo que la lucha parezca más real".

Una posible filtración sugiere que Civilization 6 se unirá a la alineación en abril de 2021. Según informes recientes, el excelente juego de estrategia de PlayStation 4 se ha anunciado como un juego de PlayStation Plus en Japón.

Sin embargo, con el juego actualmente a la venta hasta finales de abril, parece poco probable que se una a PS Plus el próximo mes, pero sigue revisando las actualizaciones. En términos de predicciones, se espera que aparezcan más exclusivas de PlayStation en PS Plus en abril de 2021.

Esto incluye grandes éxitos de taquilla como Uncharted: Lost Legacy, Gran Turismo Sport y Gravity Rush. El shooter de terror de PS4 The Order 1886 recibe su mención habitual, mientras que también se predice Death Stranding de Hideo Kojima.

Con el estudio de Kojima preparándose para anunciar un nuevo juego, regalar Death Stranding de forma gratuita sería una buena forma de despertar el interés. Marvel's Spider-Man también recibe algunas menciones, especialmente con la secuela haciendo olas en PlayStation 5.

También se mencionan Nier Automata, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, Surviving Mars, No Man's Sky, Dark Souls Remastered y Firewatch.Algunas personas creen que Star Wars Jedi Fallen Order podría unirse a PS Plus, o quizás a Star Wars Squadrons.

