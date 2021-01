Los juegos Xbox Series X mejor calificados de 2020 revelados por Metacritic

La consola Xbox Series X de Microsoft se lanzó en noviembre de 2020, por lo que solo tuvo un par de meses para construir su biblioteca de juegos.

Desafortunadamente para Xbox, el título de lanzamiento insignia de la Serie X, Halo Infinite, se retrasó hasta 2021, dañando seriamente la alineación inicial de la consola. Aun así, todavía había muchos juegos bien revisados disponibles para Xbox Series X en el lanzamiento, y también se agregaron más títulos en diciembre.

El sitio web agregado Metacritic ha compilado una lista de los 10 juegos de Xbox Series X mejor calificados de 2020. Desafortunadamente, no hubo un solo juego de Xbox Series X que logró romper una calificación de crítica promedio de 90. Sin embargo, cuando uno tiene en cuenta la retrocompatibilidad de la Xbox Series X con Xbox One, está claro que la consola de próxima generación de Microsoft todavía ofrece un valor increíble. Después de todo, los 10 juegos de Xbox One mejor calificados de 2020 se pueden jugar en la nueva consola.

El juego Xbox Series X mejor calificado de 2020 fue el título de lanzamiento Tetris Effect: Connected, que obtuvo una calificación de 88. Tetris Effect: Connected es un relanzamiento del aclamado juego de rompecabezas Tetris Effect, que combina el juego clásico de Tetris con imágenes alucinantes y luces brillantes. Efecto Tetris: Connected tiene un enfoque multijugador más grande que el juego original, y también está disponible para jugar a través de Game Pass, lo que lo convierte en uno de los títulos de lanzamiento de la Serie X más populares.

Juegos Xbox Series X mejor calificados

Aquí están los 10 juegos Xbox Series X mejor calificados de 2020, según Metacritic:

Efecto Tetris: Conectado - 88

Devil May Cry 5: Edición especial - 84

Planet Coaster: Console Edition - 84

Assassin's Creed Valhalla - 84

Yakuza: como un dragón - 83

Tácticas de Gears - 82

Suciedad 5-81

Inmortal Fenyx Rising - 80

NBA 2K21 - 80

Observador: System Redux - 78

Con Halo Infinite retrasado hasta 2021, la Xbox Series X no tenía mucho con qué trabajar en términos de exclusivas de próxima generación. De hecho, casi todos los juegos de la lista también están disponibles en Xbox One. Sin embargo, la Xbox Series X tiene la versión de próxima generación de Yakuza: Like a Dragon bloqueada como exclusiva por tiempo, y los propietarios de PlayStation 5 tendrán que esperar un poco más tarde en 2021 para tener en sus manos el juego.

La Verdad Noticias te informa que el juego de estrategia por turnos Gears Tactics hizo su debut en la consola durante el lanzamiento de Xbox Series X, por lo que también fue un juego importante para la alineación de lanzamiento. Sin embargo, también está disponible en Xbox One, y la Xbox Series X prácticamente no tiene exclusivas de consola reales disponibles para él todavía.

Gears Tactics hizo su debut en la consola durante el lanzamiento de Xbox Series X

Sin embargo, eso cambiará a finales de este mes, ya que The Medium de Bloober Team se lanzará para Xbox Series X como una exclusiva de consola. Con ese juego en camino, así como Halo Infinite a finales de este año, parece bastante probable que la Xbox Series X tenga un 2021 mucho mejor.