Los fanáticos de COD: Warzone descubren un nuevo refugio debajo del aeropuerto

Los jugadores están llegando a Call of Duty: Warzone para encontrar cualquier cambio secreto que se haya realizado en el mapa masivo. Cuando los jugadores cayeron en el aeropuerto, notaron un agujero en el suelo que antes no estaba allí. Los fanáticos de Call of Duty: Warzone investigaron para encontrar algo inesperado debajo de la zona de vuelo comercial.

Verdansk está cubierto de búnkers asegurados con códigos secretos, tarjetas y huevos de Pascua. A medida que los jugadores se sumergen en el agujero debajo del aeropuerto de Call of Duty: Warzone, encuentran más preguntas que respuestas. Si bien hay un extenso complejo de túneles y puertas, no hay explicación de lo que significa para el futuro de Verdansk.

¿Dónde está el búnker de COD: Warzone?

Para encontrar el búnker del aeropuerto oculto en Call of Duty: Warzone, los jugadores deben buscar un gran agujero explosivo en el suelo. El hoyo está ubicado en una de las pistas del aeropuerto, y una vez dentro, los jugadores se encontrarán en un refugio subterráneo. Este refugio está lleno de habitaciones, terminales de computadora y escritorios similares a los búnkeres esparcidos por el mapa. Las terminales de la computadora están todas enfocadas en el cohete que se encuentra en un búnker separado, ya que muestran imágenes de seguridad en vivo del arma monolítica.

Se desconoce el propósito de este búnker secreto. La comunidad de Call of Duty: Warzone cree que puede ser un nuevo huevo de Pascua, pero en este momento, los fanáticos no están seguros de qué hacer. Existe la posibilidad de que el búnker contenga habitaciones ocultas, y los fanáticos de los hombres especulan que la historia relacionada con el búnker puede aparecer como una misión de inteligencia.

Una teoría vigente es que Verdansk puede ser alcanzado por un ataque nuclear del cohete dentro del mapa. Si esto es cierto, entonces Call of Duty: Warzone puede estar planeando someterse a un cambio masivo en el mapa al devastar la ciudad que los fanáticos han llegado a amar. Si bien esto es solo una teoría de los fanáticos, la evidencia se está acumulando rápidamente de que algo va a salir mal con el misil, el búnker y una larga serie de encuentros con huevos de Pascua.

En este momento, hay toneladas de preguntas y pequeñas respuestas. La aparición de un nuevo edificio subterráneo hace que los fanáticos busquen más en el mapa, ya que los jugadores creen que podrían haberse realizado otros cambios fácilmente. Call of Duty: Warzone se ha integrado con Call of Duty: Black Ops Cold War, y ahora el juego tiene un aumento de 30 nuevas armas, un nuevo mapa y varias otras actualizaciones interesantes.

Call of Duty: Warzone está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X / S.