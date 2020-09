Los Vengadores entran en acción en NVIDIA GeForce Now

Si usas o has seguido NVIDIA GeForce Now, la plataforma de juegos en la nube que ofrece títulos de PC que ya posee de fuentes como Steam y Epic Games a una multitud de dispositivos, el último desarrollo parece haber surgido silenciosamente.

Descubiertos por el equipo de GamingonLinux, los usuarios de Linux ahora pueden, al parecer, acceder a GeForce Now en Chromium o Google Chrome.

De hecho, anteriormente, esta táctica consistía en manipular los agentes de usuario para hacer que GeForce Now crea que estaba en una Chromebook, luego del lanzamiento del cliente web para las computadoras portátiles de Google, y funciona bien.

Y solo para verificarlo, Firefox todavía muestra un error de dispositivo incompatible.

Entonces, si ha estado esperando el soporte de Linux para GeForce Now, definitivamente échele un vistazo.

Disponible para los principales sistemas operativos de escritorio

También significa que la plataforma se puede utilizar ahora en todos los principales sistemas operativos de escritorio, el acceso móvil está actualmente limitado a Android.

Junto con estas buenas noticias, NVIDIA también agregó su serie semanal regular de juegos nuevos a la biblioteca de GeForce Now, y aunque es una semana más pequeña en números, el acto principal es un gran éxito.

Los héroes más poderosos de la Tierra se unen a GeForce Now

Los héroes más poderosos de la Tierra se unen a GeForce Now cuando Marvel's Avengers se une al servicio, junto con Stick it to the Man, ULTRAKILL y Zero Escape: The Nonary Games.

Otras noticias interesantes de GeForce Now incluyen el trabajo de Fortnite con mejoras de RTX que llegarán a GeForce Now para los miembros fundadores en las semanas posteriores a su lanzamiento en PC.

Los compradores de una nueva tarjeta gráfica NVIDIA RTX 30 Series también pueden obtener acceso por un año a GeForce Now incluido junto con una copia gratuita del próximo título de Ubisoft, Watch Dogs: Legion. No está nada mal.