Los 3 mejores videojuegos en linea para jugar en pareja

Debido a la contingencia por el Covid-19 los videojuegos en línea en pareja se han convertido en un ingrediente principal para mantener cerrada la brecha del distanciamiento social que hay entre las familias y los amigos.

A lo largo de este y del año pasado se ha demostrado que todos necesitamos formas de estar siempre conectados, sin dejar de estar separados.

Los videojuegos en línea están hechos a la medida para que trabajen juntos desde la distancia. Es por eso que hoy La Verdad Noticias tiene los 3 mejores juegos de parejas para entretenerte hasta que podamos volver a la normalidad.

Los 3 mejores videojuegos en línea:

It Takes Two

It Takes Two es el juego en línea ideal en pareja.

It Takes Two es la definición de un juego en pareja, donde el trabajo en equipo, la lógica y una pizca de competencia dan lugar a horas de entretenimiento.

En It Takes Two, tomas el control de Cody y May, una pareja al borde del divorcio. Atrapada en el medio está su hija Rose, quien sin saberlo lanza un hechizo transformándolos a ambos en pequeñas muñecas.

Para liberarse, Cody y May deben trabajar juntos en una historia que sigue todas las señales de la película Hallmark de una pareja que tiene que dejar de lado las diferencias por el bien común.

Los niveles son de oro de la comedia y añaden encanto a una trama que de otro modo sería arriesgada.

Por extraños que sean los escenarios en los que te encontrarás, los rompecabezas están bien diseñados y requerirán un pensamiento sorprendentemente crítico. Cada uno se siente más valioso que el anterior y hay mucho para masticar con horas de contenido en el juego.

Esto es ayudado por cada nivel que tiene diferentes habilidades. Al principio, esto podría ver a Cody disparando clavos en las paredes para permitir que su compañero May trepe, a Cody disparando savia inflamable a los objetos, solo para que May los encienda con una pistola de cohetes.

El trabajo en equipo es necesario en prácticamente todos los casos de este videojuego. Excepto, por supuesto, los varios minijuegos repartidos por los niveles, que cambian el rumbo y hacen que compitan entre sí por los mejores derechos de fanfarronear.

Si bien puedes jugar en modo cooperativo con alguien en tu sofá, uno de los mayores puntos de venta del juego es el sistema Friend's Pass, que te permite jugar en línea con un amigo, y solo uno de ustedes tiene que ser el dueño del juego.

Los videojuegos como It Takes Two hace que jugar juntos sea fácil, pero lo que es más importante, vale la pena. Es estrafalario, creativo y atractivo. Y la forma en que aborda el juego cooperativo es un cambio de juego en la industria.

El juego en línea de It Takes Two está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S y PC.

Overcooked: All You Can Eat

Overcooked: All You Can Eat este juego pondrá a prueba la amistad.

Overcooked: All You Can Eat empaqueta el mismo sabor de diversión en una comida considerable. En más de 200 niveles de cocina, dirás órdenes a través de comunicaciones, esperando que nadie se dé cuenta de que eres tú quien está prendiendo fuego a la cocina.

Y con 120 chefs para elegir y acceso al multijugador multiplataforma en línea, tienes aún más formas de disfrutar de uno de los juegos cooperativos básicos que se lanzarán. Y si hay demasiados chefs en tu cocina, puedes volver a todos los modos de historia para perfeccionar tus habilidades culinarias en relativa paz.

Este videojuego Overcooked: All You Can Eat está disponible para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch.

No Straight Roads

Este juego es una experiencia relajante.

Con una trama escandalosa ambientada en una banda sonora increíble, No Straight Roads es un videojuego de sofá cooperativo de acción y aventura con algunas actuaciones musicales memorables.

Juegas como dos músicos de rock hambrientos de fama, Mayday y Zuke, que sueñan con traer una revolución del rock de regreso a la metrópolis de neón, Vinyl City.

Sin embargo, estos sueños son anulados por una gran cantidad de músicos especializados en música electrónica de baile, EDM, y que no ven ninguna razón para abrazar ningún otro estilo de música, y menos el rock.

El objetivo de cada nivel de este videojuego es que Mayday y Zuke se apropien de sus conciertos y retomen las ondas de ese distrito.

La jugabilidad es una mezcla de Kingdom Hearts y Cuphead, donde podrás hackear y cortar tu camino a través de niveles de dibujos animados hasta enfrentarte a peleas de jefes ridículamente duras.

Desde luchar contra una niña prodigio y su madre autoritaria hasta devastar las bandas de chicos de K-Pop clonadas, el comentario social contra el EDM y la cultura pop, en general, es ingenioso.

En conjunto el increíble videojuego No Straight Roads es una experiencia relajante, de inmersión y de inmersión, que nunca se toma a sí misma demasiado en serio.

Quizás el verdadero placer es su banda sonora, que está bien ejecutada y llena de earworms. No preguntes cómo funcionan juntos el piano clásico y la música electrónica de baile, simplemente lo hace. El videojuego Straight Roads está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

