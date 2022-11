Los 10 mejores videojuegos del 2022 según TIME

El 2022 ya está agonizando y por ello los conteos de lo mejor del año ya comenzaron a ser dados a conocer, al menos por la revista estadounidense TIME, quién ya dio a conocer sus favoritos de la música, el cine, series y videojuegos.

De este último, el gran ganador fue God of War: Ragnarok, por lo que Sony y la empresa productora Santa Mónica con la preciada posición dejando abajo a otro gran título del 2022 que Horizon: Forbidden West, el cual también fue lanzado en exclusiva para PlayStation.

Una gran sorpresa, al menos para un sector de los gamers fue la tercera posición ya que la ocupa The Quarry, un videojuego de terror y drama producido por Supermassive Games, desplazando así a Elden Ring, de FromSoftware.

El top 10 de los mejores videojuegos del 2022 según la revista TIME

God of War: Ragnarok- PlayStation PS4 y PS5- $1,259 pesos..

Horizon: Forbidden West- PlayStation PS4 y PS5- $1,029 pesos.

The Quarry- PlayStation PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows- $700 pesos.

Elden Ring- PlayStation PS4 y PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Microsoft Windows- $1,200 pesos.

Stray- PlayStation PS4 y PS5, Microsoft Windows- $500 pesos.

The Last of Us Parte I- PlayStation PS5 - $1,033 pesos.

SIFU- PlayStation PS4 y PS5, Nintendo Switch, Microsoft Windows- $ 1029 pesos.

Resident Evil Village - Shadows of Rose- PlayStation PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga- Nintendo Switch, PlayStation PS4 y PS5 Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge- PlayStation PS4 y PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, GNU/Linux, Project xCloud- $755 pesos.

