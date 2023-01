¿Llegan nuevas adaptaciones live action de videojuegos como The Last of Us?

La serie del momento de HBO Max resulta ser la adaptación live action de la serie basada en el famoso videojuego de Naughty Dog: The Last of Us. La historia de los últimos humanos que sobreviven en la infección cordyceps que convierte a todos en zombis fúngicos.

Su fama quizá está por superar al éxito que tuvo la serie The Witcher producida por Netflix. Sin embargo, la serie The Last of us será el parteaguas para la producción de nuevos live action de videojuegos.

Pues ya se han confirmado nuevas series live action de nuevas series de televisión de videojuegos, quédate en La Verdad Noticias que te contamos cuáles son.

Las nuevas series de live action de videojuegos

Nuevas series live action de videojuegos.

Una de las series de live action de videojuegos que pronto podremos disfrutar es la de Horizon Zero Dawn que fue desarrollado por Guerrilla Games. Esta serie será producida por Netflix y podría estrenarse en el 2024.

El director a cargo de la historia de Alloy que debe sobrevivir en el año 3040 será Michelle Lovretta y entre los productores también se encuentran Playstation Productions y Sony Pictures TV.

El siguiente videojuego en lanzar su serie live action es God of War, aún no se conoce una posible fecha de estreno, pero será producida por Amazon Prime Video en conjunto con PlayStation Productions, Sony Pictures TV y Santa Mónica Studio.

En cuanto a la dirección, quedará a cargo de Rafe Judkins (La rueda del tiempo). Todavía se desconoce cuál sería la trama, pero es seguro que tendremos como protagonista a Kratos, el poderoso dios de la guerra.

¿Cuántas temporadas tiene The Last of Us?

De momento solo se ha confirmado que la serie de The Last of Us de HBO Max solo tendrá una temporada con 9 episodios. Por lo que solo se interpretará en live action al primer videojuego de Naughty Dog.

Aunque es todo en éxito y se reveló que gracias a la serie se incrementaron las ventas del videojuego The Last of Us.

