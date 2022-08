Liga Antidifamación propone que Minecraft examine medidas contra el odio y acoso

Liga Antidifamación propone que juego de Mojang examine medidas contra el odio y acoso

La Liga Antidifamación (ADL) ha propuesto que Minecraft debería considerar la viabilidad de la "verificación de jugadores y la lista de bloqueo global" para combatir el comportamiento de odio.

Según el recientemente publicado “Breaking the Building Blocks of Hate: A Case Study of Minecraft Servers”, la ADL afirma: “A pesar de su ubicuidad como espacio en línea, se ha informado poco sobre cómo el odio y el acoso se manifiestan en Minecraft, así como cómo realiza la moderación del contenido”.

La organización agregó:

“Para llenar este vacío de investigación, Take This, ADL y el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, en colaboración con GamerSafer, analizaron el odio y el acoso en Minecraft en función de datos anónimos del 1 de enero al 30 de marzo de 2022 proporcionados por consenso de tres servidores privados de Minecraft"

"(No se recopilaron otros datos de los servidores, excepto el chat anónimo y los registros de informes utilizados en este estudio)".

A pesar del tamaño de la muestra posiblemente pequeño, sin mencionar el uso de servidores privados en lugar de los públicos, la ADL hace varias afirmaciones "Después de examinar los chats y los informes de los usuarios a partir de los datos proporcionados por GamerSafer".

En resumen, argumentan que casi una quinta parte de los infractores tuvieron "múltiples acciones contra ellos durante la recopilación de datos" y que "las prohibiciones temporales demostraron ser una solución efectiva para reprender el mal comportamiento", siendo más efectivas que silenciar para reducir el comportamiento ofensivo.

El polémico sistema de reportes continúa causando controversia en el juego de Mojang.

"Los servidores con pautas comunitarias detalladas se asociaron con espacios sociales más positivos" y "las reglas del servidor parecen importar más que la aplicación de la moderación en la configuración de las normas de comunicación", fueron otras conclusiones a las que llegó la liga.

También postularon que los mensajes de odio tenían un 21% más de probabilidades de estar en chats públicos, mientras que los sexualmente explícitos tenían un 9% más de probabilidades de estar en los privados.

“El análisis sugiere además que la retórica de odio se ha normalizado en los espacios de juego”, afirma la ADL. “La presencia de insultos anteriormente solo afiliados al nacionalismo blanco y grupos de odio sugiere la normalización del lenguaje extremo en los espacios de juego. El lenguaje sexualmente explícito ocurrió 3 veces más que el lenguaje de odio”.

Recomendaciones de moderación a Minecraft

Con base en sus conclusiones, la ADL hizo varias recomendaciones a Minecraft. Estos incluyeron "aumentar el acceso de los investigadores a los datos" junto con los organismos de control "para identificar y abordar los desafíos del odio, el acoso y el comportamiento tóxico en espacios destinados a tener un impacto social positivo".

También recomiendan "Invertir en esfuerzos de moderación de contenido y pautas comunitarias sólidas" con "Moderación humana activa y efectiva" e "Investigación adicional sobre moderación de contenido y herramientas y técnicas complementarias".

Esto último incluiría investigar las "influencias relativas de las reglas sólidas del servidor y las altas tasas de dotación de personal en los niveles de odio y acoso".

Además de "determinar los efectos a largo plazo y el agregado de la intervención del moderador", la ADL también busca investigar el "impacto de las herramientas y técnicas que permiten la responsabilidad del jugador y van más allá de la moderación, como la verificación del jugador y la inclusión global en la lista de jugadores prohibidos por daños graves".

"Estas medidas pueden agregar responsabilidad y minimizar la reincidencia”.

“Este trabajo destaca la importancia de otorgar acceso a terceros a los datos del juego".

"Permitir que los investigadores accedan a datos sin filtrar, mientras se protege la privacidad de los datos de los usuarios, puede proporcionar una visión sin precedentes de las interacciones entre los usuarios dentro de los espacios de juego y, en términos más generales, las interacciones de los usuarios en los espacios sociales en línea”, propone la ADL.

“Sin este nivel de transparencia de datos, la industria no podrá identificar ni abordar el desafío del odio, el acoso y el comportamiento tóxico en los espacios de juego en línea”. Su propuesta de listas de bloqueo globales ya ha sido respondida en cierta medida, con una actualización reciente de Java para Minecraft que presenta informes de chat.

Sin embargo, esto le otorga a Microsoft la capacidad de prohibir jugadores de servidores públicos y privados. Como destacó el propietario del servidor privado JewelTK, a los fanáticos les preocupa que esté abierto al abuso; como informar a alguien por su comportamiento en un servidor privado, incluso si a otros jugadores no les molesta, junto con el abuso general de informes.

La ADL ha sido objeto de escrutinio por su trabajo anteriormente, generalmente basado en ser demasiado entusiasta hasta el punto de la paranoia o caer en bromas. Por ejemplo, consideran odiosos los símbolos anti-ANTIFA y la frase “Está bien ser blanco”.

También se ha observado que recomiendan con frecuencia a otras organizaciones que contraten o busquen asesoramiento de forma rutinaria o de asociaciones similares para contrarrestar el contenido de odio.

La última afirmación de ADL fue provocada por una broma de 4Chan diseñada para provocar que otros reaccionaran de forma exagerada, ya que se trata de una aprobación de la supremacía blanca.

Luego afirman que “los supremacistas blancos reales comenzaron rápidamente a promover la campaña”. También insisten en que sucedió algo similar con el gesto de OK con la mano, otra supuesta broma de 4Chan (insistiendo en que era un mensaje oculto que apoyaba el "poder blanco") que la ADL y otros cayeron en la trampa.

En los juegos, la organización también criticó a Steam, insistiendo en que la plataforma "alberga a extremistas". Citaron un intento de tirador masivo que lanzaba amenazas a través de "una sala de chat en una plataforma de juegos en línea", "casi 200 cuentas únicas de Steam que abrazaban y propagaban la ideología nazi y/o supremacista blanca" y "humor fanático", como referencias a Pepe the Frog.

Además de citar su propia encuesta, que afirma que el 23% de los estadounidenses "estuvieron expuestos a la ideología de la supremacía blanca extremista en los juegos en línea".

La propia ADL incluso admite "la evidencia del reclutamiento u organización extremistas generalizados en entornos de juegos en línea (como en Fortnite o otros títulos populares) sigue siendo anecdótico en el mejor de los casos, y se requiere más investigación antes de que se puedan hacer afirmaciones de base amplia”.

A pesar de los TOS existentes de Steam que prohíben el comportamiento abusivo y discriminatorio, la ADL recomendó más políticas, más cumplimiento, "consultar regularmente con grupos de la sociedad civil de una amplia sección transversal de posiciones".

"Incluidos grupos de derechos civiles, informes de transparencia y "auditorías externas e independientes programadas regularmente para que el público conozca el alcance y la naturaleza del odio y el acoso en la plataforma”.

El grupo defensor de la libertad de expresión Reclaim the Net condenó el juicio y las propuestas de ADL para Steam, afirmando burlonamente: "Cuando las organizaciones se vuelven cada vez más irrelevantes, tienen que crear nuevos enemigos para mantenerse financiadas".

