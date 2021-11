Life is Strange: True Colors para Switch ya tiene fecha de lanzamiento

La nueva versión de Life is Strange: True Colors para Nintendo Switch será lanzada el próximo 7 de diciembre, informó este jueves Deck Nine, que había tenido problemas para poner el juego en circulación en septiembre.

Anteriormente, Deck Nine declaró que la edición de Nintendo Switch de Life is Strange: True Colors "se está retrasando un poco", ya que no estaría lista para la fecha de lanzamiento prevista del 10 de septiembre, que es cuando todas las demás ediciones de el juego se lanzaron con éxito.

En ese momento, Deck Nine no explicó por qué True Colors no estaba tan listo como debería haber estado, pero probablemente tuvo algo que ver con la pandemia global de COVID-19 que ha afectado el desarrollo de innumerables juegos.

Life is Strange: True Colors en Switch

La versión para Switch está optimizada específicamente para la plataforma de Nintendo.

Como cuarta instalación de la serie Life is Strange, True Colors presenta un nuevo elenco de personajes y una nueva ubicación pintoresca, la pequeña ciudad de Haven Springs en Colorado.

De acuerdo con Nintendo Insider, la versión para Switch ha sido “desarrollada específicamente para la plataforma de Nintendo”, ya que incluso el equipo de desarrollo recibió la indicación de crear “la mejor experiencia nativa posible al optimizar los gráficos y el rendimiento”.

El proceso de adaptación incluyó cambios en muchos aspectos técnicos, como volver a trabajar el modelo de cada uno de los personajes, los entornos y una completa reconstrucción de la iluminación.

“Este es el juego más avanzado en la serie, así que fue importante para nosotros mantener un alto estándar de calidad visual, rendimiento y optimización. Estamos encantados con la versión de Switch y no podemos esperar a expandir nuestra maravillosa comunidad de jugadores”, dijo Jon Brooke, co-líder de Deck Nine.

Precio

¿Cuánto costará el nuevo Life is Strange?

No conoceremos el precio de la versión para Nintendo Switch hasta su lanzamiento, pero la versión para PS4 tonda los 780 y los 850 pesos mexicanos en Amazon. En 2020, el primer episodio de Life is Strange 2 salió gratis en todas las plataformas.

