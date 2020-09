League of Legends tendrá una nueva campeona y todo indica que es ¿Influencer?

Durante las últimas semanas, una nueva influencer ha ido ganando popularidad, tiene el cabello largo y rosado, publica sobre su gato Bao y su despistado padre, tiene muchos fan art y frecuentemente retuitea piezas musicales que le encantan. Su biografía de Instagram dice: "aspirante a compositora, captadora de sentimientos profesional" y por cierto, ella tampoco es real.

Seraphine es una influencer virtual, aunque, que ha tenido una creciente cantidad de fans, y hay algo diferente con ella, ya que sus publicaciones están llenas de huevos de Pascua de League of Legends, y lanzó una versión acústica de "Pop / Stars", el himno de la Liga 2018 del grupo virtual de K-pop K / DA. Ahora el desarrollador de League of Legends, Riot Games, ha confirmado que está detrás del personaje.

Riot games ha publicado que Seraphine es una influencer y artista digital en asociación con Riot Games; como artista virtual, tendrá muchos colaboradores que la ayudarán a darle vida musical, vocal y artísticamente.

Seraphine podría ser la nueva campeona de League of Legends

Desde junio de 2020, opera tres plataformas de redes sociales (Twitter, Instagram y Soundcloud) donde comparte su música, pensamientos sobre su vida diaria y ahora, su colaboración con K / DA. Sus socios iniciales, Jasmine Clarke, Absofacto y Kosuke Kasza, ayudaron a expresar y producir las versiones y canciones de Seraphine en las redes sociales.

A pesar de la aclaración, todavía no está del todo claro qué relación tiene League of Legends con Seraphine, aunque no es difícil de adivinar, ya que la colaboración con K / DA es obvia dado que también son una creación de Riot. El momento también es correcto: el grupo virtual acaba de lanzar un nuevo sencillo, que es parte de un EP lleno de colaboraciones con artistas invitados.

Con el lanzamiento del Campeonato Mundial de League of Legends a finales de este mes, promocionar un acto musical, que probablemente estará involucrado en las ceremonias de apertura, tiene mucho sentido.

Sin embargo, no es inconcebible que esto también pueda ser una revelación elaborada para el próximo campeón de la Liga, hay que recordar que Riot se ha acostumbrado recientemente a convertir los anuncios de personajes en grandes eventos; cuando el desarrollador lanzó el tan esperado ronin Yone en julio, lo hizo con múltiples y hermosos cortos de anime.