Las mejores curiosidades sobre Super Mario Bros 3

Era octubre del año 1988 cuando, en Japón, salía por primera vez a la venta para Nintendo Entertainment System la tercera aventura de nuestro fontanero favorito, hablamos el Super Mario Bros 3.

Aclamado por la crítica, en poco tiempo se convirtió en uno de los mejores plataformas de la consola de 8 bits de la gran N. Por ello, el portal Nintenderos hizo un pequeño homenaje a este gran título hablando sobre una serie de curiosidades que, quizás, no conocías.

El estreno inicial de este título tuvo lugar en 1988, pero su desarrollo comenzó antes, en la primavera de 1986, y se llevó a cabo en dos años y medio. La tercera entrega de Mario y compañía se realizó por un conjunto de 30 personas, lideradas por Shigeru Miyamoto.

¿Era todo teatro?

Uno de los aspectos de los que más se ha hablado es si Super Mario Bros. 3 era, en realidad, una obra de teatro. En la pantalla del título, vemos un telón que se abre, un escenario y diferentes decoraciones; además, al finalizar cada nivel, parece que abandonamos un escenario y nos dirigimos a los bastidores y, cuando derrotamos a Bowser, cae el telón.

Lo cierto es que, tiempo después, y con motivo de la promoción de Super Mario Maker, el propio Miyamoto afirmó que, efectivamente, se trataba de una representación teatral, por lo que se podría decir que, en esta tercera entrega, Mario es, además de fontanero, actor.

Chomp cadenas y el perro que asustó a Miyamoto

Existen dos enemigos que tuvieron su primera aparición en este título, y que merece la pena que les dediquemos un apartado especial en este artículo debido a la peculiar fuente que los inspiró. Estos enemigos son, por supuesto, Chomp Cadenas y Boo.

En este primer punto, vamos a hablar de Chomp Cadenas. Para crearlo, Miyamoto se inspiró en una experiencia que tuvo de niño, en la que un perro empezó a ladrarle y corrió hacia él para morderlo.

Por suerte para él, el perro se encontraba atado y no pudo alcanzarlo; esta es la razón por la que Chomp Cadenas, normalmente, se encuentra encadenado a troncos y se comporta como si fuese un perro.

Boo y la mujer de Takashi Tezuka

Los Boo son unos fantasmas que abundan en lugares espectrales y embrujados, como bosques oscuros y mansiones encantadas. Les gusta asustar y gastar bromas a la gente, aunque son bastante miedosos y les asusta mucho que alguien les miren a la cara.

Boo tiene su origen en la mujer de Takashi Tezuka, ayudante de dirección, una señora de carácter tranquilo y apacible que, sin embargo, entraba en cólera en algunos momentos, sobre todo cuando su marido llegaba tarde a casa debido al trabajo.

El nombre de los Koopalings

Cuando, en Super Mario Bros. 3, Bowser invade el Reino Champiñón, envía a sus siete esbirros, conocidos como los Koopalings o Koopalines, a cada uno de los mundos. El objetivo de Mario y Luigi en esta ocasión no es otro que derrotarlos a todos ellos, así como al propio Bowser.

Estos siete enemigos, que no son hijos de Bowser, debido al origen de sus nombres. Originariamente, estos personajes estaban basados en integrantes del equipo de diseño del juego, pero carecían de nombre, algo que cambió cuando se lanzó el juego en Estados Unidos.

Larry está basado en Larry Mullen Jr., batería del grupo U2; Morton es referencia al presentador Morton Downey, Jr.; Wendy O. Koopa tomó prestado el nombre de Wendy O. Williams, cantante de Plasmatics; Iggy fue un homenaje a Iggy Pop.

Mientras que Lemmy se llamó así en referencia a Lemmy Kilmister de Motörhead; Ludwig fue asociado al compositor Ludwig van Beethoven y Roy, por su parte, se inspiró en el cantante Roy Orbison.

No hay duda de que Super Mario es una de las mayores sagas de videojuegos de la historia, no en balde se encuentra en el top 3 de franquicias de videojuegos más exitosas de Reino Unido, por ello no es de extrañar que sus juegos cuenten con tantas y tantas curiosidades dignas de mención.

