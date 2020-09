Las cuentas de Epic Games no podrán usar el sistema de inicio de sesión de Apple

El sistema de inicio de sesión "Sign In with Apple" de Apple ya no funcionará con las cuentas de Epic Games tan pronto como el 11 de septiembre, dijo Epic hoy. La nueva restricción es otra víctima de la disputa en curso entre Apple y Epic.

Si actualmente usa "Iniciar sesión con Apple" para su cuenta de Epic, Epic dice que deberá actualizar su cuenta con nuevas credenciales de inicio de sesión antes del 11 de septiembre para conservar el acceso. Epic ha elaborado una guía sobre cómo realizar esa actualización si es necesario. Epic también dice que es posible que pueda recuperar su cuenta manualmente después de que desaparezca la opción "Iniciar sesión con Apple", pero tendrá que comunicarse directamente con el estudio.

Apple requiere que los desarrolladores usen su sistema de inicio de sesión único si ofrecen otras opciones de terceros y quieren sus aplicaciones en la App Store, presumiblemente un factor determinante detrás de que Epic ofrezca el servicio como un factor de inicio de sesión en primer lugar.

Epic tuiteó sobre el próximo cambio en varias de sus cuentas de Twitter, incluida la cuenta principal de Epic Games, la cuenta Fortnite Status y la cuenta Unreal Engine 5. Esa gran amplitud se debe probablemente a que las cuentas de Epic Games abarcan más que solo permitirte jugar al gran éxito del estudio Fortnite: también se utilizan para iniciar sesión en Epic Games Store, acceder al portal de desarrolladores de Epic y más.

Epic Games mantiene la pelea legal con Apple

También vale la pena señalar que Fortnite, que está disponible en muchas plataformas, es más popular en iOS. Epic dijo en una presentación legal la semana pasada que tiene 116 millones de usuarios registrados en iOS, lo que representa casi un tercio del total de 350 millones de usuarios registrados de Fortnite. Si incluso una fracción de esos usuarios confían en "Iniciar sesión con Apple" y no cambian sus credenciales de inicio de sesión a tiempo, existe la posibilidad de que muchas personas pierdan el acceso a sus cuentas.

Apple prohibió Fortnite de la App Store el 13 de agosto cuando Epic introdujo un sistema de pago en la aplicación que violó las reglas de Apple. Desde entonces, las dos compañías han estado en una batalla legal por el futuro de Fortnite en la tienda, así como por la posición de Epic con Apple como desarrollador. Epic ganó una orden de restricción temporal el 25 de agosto que impidió que Apple cancelara la cuenta de desarrollador de Epic utilizada junto con su Unreal Engine, pero esa orden no obligó a Apple a traer Fortnite de regreso a la App Store.

