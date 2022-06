¿Las consolas Xbox todavía tienen un lugar en Microsoft?

¿Las consolas todavía tienen un lugar en Microsoft?

Hace dos décadas, cuando llegó la primera Xbox, utilizaba Internet para el modo multijugador a pequeña escala y todos los juegos venían en un disco.

Microsoft construyó un negocio masivo vendiendo consolas que crecieron para jugar juegos más allá de esos discos.

A medida que la compañía espera sus próximos 20 años, lo hace en una industria que se aleja de los juegos que ofrece un solo dispositivo, en la que los dispositivos móviles inevitablemente superarán a las Xbox, y los juegos en la nube están erradicando las plataformas físicas por completo.

¿Será la actual la última generación de consolas de Microsoft?

Uno en el que es fácil preguntar: ¿Microsoft necesita seguir fabricando consolas?

Es una perspectiva tentadora. Los cierres de la cadena de suministro y la escasez mundial de chips, ambos provocados por la pandemia de COVID-19, han hecho que Xbox Series X/S sea muy difícil de encontrar sin una vigilancia constante o pagando de más a un revendedor.

Mientras tanto, la aplicación de juegos Xbox llegará a los televisores inteligentes de Samsung bajo su Gaming Hub el 30 de junio, lo que permitirá a cualquier persona con el controlador Bluetooth adecuado transmitir títulos de Xbox sin una consola.

Pero para Phil Spencer, el hombre de Microsoft responsable de su conocido dispositivo de juegos, el hardware sigue siendo clave.

Microsoft busca expandirse a la nube más allá de Xbox

Para él, el cambio a la nube ha consistido en crear un enfoque híbrido, uno que permita a Microsoft expandir su mercado más allá de los fanáticos de Xbox.

Le dijo a The Verge en 2020 que no creía que la última generación de consolas fueran las últimas que enviaría la compañía, y su postura al respecto no ha cambiado.

“Hemos vivido dos años de restricciones reales en el mercado”, dice Spencer a WIRED.

"Dar a las personas más opciones sobre cómo pueden jugar definitivamente ha sido algo bueno, tanto para nuestro negocio como para los jugadores".

Los juegos basados en la nube a través de plataformas como Google Stadia no han tenido los lanzamientos más fluidos, pero compañías como Sony y Microsoft están mejor preparadas para hacer que esto funcione.

Sony acaba de fusionar su servicio de juegos en la nube, PlayStation Now, con su suscripción más popular a PlayStation Plus.

Microsoft tiene un reconocimiento de nombre que hace que el servicio sea fácilmente identificable frente a los posibles competidores.

Spencer también señala que, si bien los juegos en la nube pueden atraer nuevos jugadores, siempre habrá "personas que busquen dispositivos exclusivos de alta gama para jugar juegos con la mayor fidelidad posible en sus hogares".

Para muchos de esos jugadores, ese dispositivo es una Xbox, algo con lo que incluso el jefe del equipo de negocios de servicios de Samsung, Won-Jin Lee, está de acuerdo: “Los jugadores incondicionales siempre jugarán sus juegos en consolas”.

La aplicación Xbox estará disponible primero en los televisores Samsung, pero no exclusivamente. La compañía dice que está explorando otras asociaciones. Del mismo modo, Samsung no terminará con Xbox.

Lee dice que la idea no era construir su ecosistema alrededor de Xbox, sino trabajar con él y con las empresas que les gusta.

“Trabajar con Xbox realmente nos dio la base en términos de cómo construir este servicio y cómo seguir adelante”, dice Lee.

“Desde el primer momento, nuestra filosofía siempre ha sido ofrecer una experiencia de descubrimiento muy abierta”.

En lugar del E3, Microsoft se está preparando para mostrar los próximos juegos durante un evento transmitido el 12 de junio.

Spencer señala la biblioteca de juegos de la empresa, así como su reciente adquisición de Activision Blizzard, como un enfoque clave para el futuro de la empresa.

De hecho, son los videojuegos los que hacen la venta, ya sea hardware o juegos en la nube. Sin una alineación sólida para atraer a los jugadores, no importa cuántos televisores supere Xbox si nadie quiere jugar.

