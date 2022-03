Las 5 mejores configuraciones para mejorar tu puntería en Call of Duty

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Call of Duty ha sido durante mucho tiempo uno de los juegos de disparos más fáciles de leer y reaccionar en el género, ya que el tiempo promedio para matar (TTK) es el más rápido que verás.

Como tal, si su configuración está desactivada, puede ser bastante difícil no solo agarrar tiroteos 1v1, sino también realizar los intercambios fáciles que se supone que debe hacer. Aquí hay un desglose de las cinco configuraciones principales para mejorar tu puntería en Call of Duty.

La mejor configuración del controlador para Warzone y Vanguard

Por supuesto, es importante tener en cuenta que Call of Duty ha visto un aumento significativo de jugadores de mouse y teclado a lo largo de los años, especialmente en Warzone. Sin embargo, dado que apuntar con un mouse es bastante sencillo, ya que todo depende de la sensibilidad, el DPI, el espacio del mousepad y el mouse en sí, esta lista se centrará en mejorar la configuración del controlador.

Si está utilizando M&K, solo asegúrese de desactivar cualquier configuración que tenga que ver con la aceleración, el filtrado y el suavizado del mouse para que su puntería se sienta más consistente cuanto más juegue.

5. Vibración del controlador

Definitivamente es mejor apagar esto. Aunque pierde ese factor de inmersión, no quiere que su mando se apague mientras está en el fragor de un tiroteo.

4. Zona muerta

El enfoque de acceso para la zona muerta de entrada mínima del joystick izquierdo parece ser 0.00, y establecer la zona muerta de entrada mínima del joystick derecho entre 0.03 y 0.05 (dependiendo de si siente que la palanca se desvía. Luego, haga que su Stick izquierdo y derecho Min Entrada Deadzone 1.00 ( también conocido como 100). Esto permitirá que su controlador se sienta más receptivo.

3. Tipo de curva de respuesta del objetivo

Dinámico es un poco difícil de acostumbrarse al principio, pero a medida que mejore y se acostumbre a él, estará mejor que si se queda con Estándar, ya que conserva esa gran asistencia de puntería de cerca, pero también puede disparar. entre diferentes enemigos a distancia más fácil.

2. Asistencia de puntería

También conocido como Target Aim Assist en Call of Duty Vanguard, Default es probablemente el mejor para seguir. Los profesionales lo han probado y es cierto, y Call of Duty ha tenido notoriamente una increíble ventaja de asistencia de puntería para aquellos en el controlador. Si no está roto, no lo arregles.

1. Sensibilidad de palanca horizontal y vertical

Por supuesto, no existe una mejor sensibilidad por ahí. Sin embargo, cinco a seis es el rango preferido entre la mayoría de los profesionales. Si necesita bajar de cinco, no pase de cuatro. Por lo general, también es mejor mantener los mismos números para las sensibilidades horizontal y vertical, así como para el multiplicador de sensibilidad ADS por coherencia.

