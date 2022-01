Lanzan nuevo vistazo a Horizon Forbidden West

Lanzan nuevo trailer de Horizon Forbidden West

Los fanáticos de Horizon Forbidden West, cuentan los días para que llegue el 18 de febrero, fecha en la que se tiene programado el lanzamiento de esta famosa saga.

Este miércoles la empresa desarrolladora de videojuegos Guerrilla Games ha compartido a los usuarios, el arte y escenas de Horizon Forbidden West.

En un inicio Sony tenía planeado lanzar el videojuego a finales del año pasado, sin embargo por cuestiones de la pandemia se tuvo que posponer. Lamentablemente la industria de los videojuegos también se vio afectada de manera considerable por la COVID-19.

Recordando la polémica que causó Horizon Forbidden West en su primer lanzamiento en el que se anunció que la primera parte del juego no tendría actualización para las nuevas consolas, esta nueva parte de la saga promete una aventura muy emocionante.

Sorpresas que nos esperan en Horizon Forbidden West

Aloy es el personaje principal de la trama

En este nuevo trailer, Guerrilla Games y Sony nos prometen un nuevo viaje en Horizon Forbidden West lleno de peligros y desafíos en los que se incluye una peligrosa plaga, Sylens y Regalla junto a sus esbirros.

Asimismo, para esta secuela, se contará con la participación nuevamente de Michell Jenner quien cedió su voz a Aloy, personaje principal de la trama y que también estará acompañada de Verl, Erend, Zo, Alva y Kotallo.

El trailer de Horizon Forbidden West nos cuenta un poco de como se irá desarrollando el conflicto principal y como estallará para ofrecernos batallas y escenas con mucha acción.

¿Qué otros lanzamientos tendremos este 2022?

Nuevos títulos programados para 2022

Para este 2022, PlayStation tiene programado un amplio catálogo que es esperado con muchas ansias por los fanáticos de los videojuegos.

Dentro de los nuevos lanzamientos, se tienen programados títulos como God of War: Ragnarok, Howards Legacy, Gotham Knights, Star Wars: Knights of the Old Republic, entre muchos otros.

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, ahora con el lanzamiento de la más reciente consola PlayStation 5 de las que se han vendido más de 8 millones de unidades en el mundo, no cabe duda que los amantes de los videojuegos lograran disfrutar satisfactoriamente de estos títulos tan esperados.

