Lanzan los dos videojuegos para Xbox Game Pass de enero 2023

Por si aún no te has enterado o no has activado tu XBOX Game Pass, hoy te contamos cuáles son los dos nuevos videojuegos que agregaron a su lista del 19 de enero del 2023.

Estos dos títulos son dos entregas de una increíble franquicia de videojuegos que encanta a muchos, por lo que es una gran oportunidad de que por fin puedas jugarlos con el gran descuento del XBOX Game Pass.

Se trata de dos videojuegos que conforman a la saga llamada Persona, del género RPG, desarrollado por Atlus que comenzó originalmente en 1996 para PlayStation, sin embargo, algunos títulos están disponibles en PC y XBOX Series.

Estos son los 2 videojuegos de Persona para el XBOX Game Pass

Te mostramos en exclusiva en La Verdad Noticias que los dos videojuegos de Persona que podrás adquirir desde el XBOX Game Pass de esta semana de enero del 2023 son:

Persona 3 Portable (Consola, PC y Cloud). Este fue lanzado en el 2010 y nos narra la historia de un adolescente sin familia que comienza a ser atacado por unas sombras en su nueva escuela. Así que desarrolla su Persona con la que podrá derrotarlas.

Persona 4 Golden (Consola, PC y Cloud) que se lanzó en el 2020 y su trama consiste en que veremos la historia de un joven que esperaba disfrutar de su nueva vida lejos de la ciudad, pero todo cambia cuando ocurre un terrible asesinato.

Asimismo, se revela que ya está disponible en la plataforma de XBOX el videojuego: Persona 5 Royal.

¿Cuánto cuesta el mes de Xbox Game Pass?

Suscripción del Xbox Game Pass.

Te contamos que el XBOX Game Pass tiene un costo de $229.00 pesos mexicanos, aunque ahora, en el sitio oficial hay un descuento de $10.00 por un mes de esta suscripción. Aquí te compartimos la lista completa de los videojuegos que llegarán al Game Pass del 2023.

