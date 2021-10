La trilogía de Grand Theft Auto llegará al Switch, PS5 y Xbox Series X en 2021

Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas se actualizarán y volverán a lanzar en plataformas modernas a finales de este año, anunció Rockstar Games el viernes, confirmando una serie de filtraciones. El trío de juegos innovadores de GTA se recopilará como Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, y contará con nuevas imágenes y otras mejoras.

Además de las consolas de última generación la trilogía de GTA llegará también a PC y dispositivos iOS - Android.

La colección de Rockstar promete "actualizaciones generales que incluyen mejoras gráficas y mejoras de juego modernas" para los tres juegos, "sin dejar de mantener el aspecto clásico de los originales". Rockstar promete más detalles en las próximas semanas y advierte que comenzará a eliminar las versiones existentes de esos juegos clásicos de GTA de los minoristas digitales la próxima semana.

¿En qué consolas y dispositivos regresa Grand Theft Auto?

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC (a través del Rockstar Games Launcher), Xbox One y Xbox Series X en 2021. La colección también llegará a Android y dispositivos iOS en 2022.

El lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition está programado con el vigésimo aniversario del lanzamiento original de Grand Theft Auto 3 en PlayStation 2. Rockstar dijo en su sitio web que planea celebrar el aniversario en Grand Theft Auto Online, prometiendo una conmemoración, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de GTA como que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition fue clasificada en Corea.

