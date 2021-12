La revolución del 5G en los videojuegos

Bajo esa premisa, la llegada de la tecnología 5G suponen una auténtica revolución para los videojuegos. Las principales ventajas de la conectividad 5G son bien sabidas: mayores velocidades, una capacidad mejorada y un ancho de banda aumentado que transformarán la manera en la que usamos Internet; aunque la industria de los videojuegos bien se podría llevar el mayor beneficio, tal y como señala un informe del casino online Betway.

La baja latencia del 5G también conllevará que la experiencia de juego será exactamente la misma que si se jugara de forma local con un disco en tu ordenador. Esto es especialmente importante para experiencias multijugador donde la latencia impide que haya igualdad de condiciones.

Si los recintos dedicados a los videojuegos cambian a una conectividad inalámbrica 5G, la libertad de la que podrán gozar los jugadores permitirá que se jueguen a juegos en VR que están restringidos en la actualidad solo por las dimensiones físicas del lugar.

Solo imagina lo que podrían hacer los desarrolladores de juegos multijugador de acción en primera persona con unas posibilidades como estas; los esports podrían adquirir un significado totalmente nuevo.

Antes de la aparición de 5G, se creó el concepto de videojuegos en la nube y servicios relacionados, como PlayStation Now. Limitados por la velocidad de transmisión en el pasado, los videojuegos en la nube presentaron problemas como el alto retraso y la degradación de la imagen en comparación con los juegos locales convencionales. Con el aumento de la velocidad 5G, ya no habrá necesidad de descargar juegos y aplicaciones en el futuro.

Al igual que ahora al acceder a una página web, los jugadores simplemente usan caché para iniciar el juego directamente. De esta forma, la configuración del hardware ya no será un factor que impida los videojuegos, con un simple acceso a la red, podrá disfrutar de la mejor experiencia audiovisual.

Otro caso es el de Fortnite, el título más exitoso de Epic, ha batido récords de vídeos en YouTube. Nació como un pasatiempo de zombis en el que los supervivientes cooperaban vía online para salvarse. Esta idea dio lugar a un battle royale en el que cien jugadores luchan por una meta: ser el último en quedar en pie. En este modo de jugabilidad, eliminar la latencia es crucial para la supervivencia del personaje. De allí que se relacione al 5G con el Fortnite.

La conexión para Fortnite y otros juegos similares mejoró con la llegada del 5G. En primer lugar, los avances mencionados en el tiempo de latencia permitirán que no haya. Por otra parte, gracias a la agilidad de estas redes, las aglomeraciones, problemas que también pudiste ver con el famoso Pokémon Go, no supondrán un inconveniente. Y, por cierto, con el 5G, sus criaturas serán más ágiles e inteligentes. Los personajes interactuarán con su entorno con más recursos, aprovechando los datos geográficos que necesitan un ancho de banda mayor.