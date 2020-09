La producción de Nintendo 3DS ha terminado oficialmente

Hoy, la página oficial japonesa de la serie Nintendo 3DS, que incluye la 2DS, anunció que las consolas ya no se fabricarán.

El anuncio que acompaña a la Nintendo 3DS XL (conocida como "LL" en Japón), la Nintendo 2DS XL y la Nintendo 2DS, así como la nueva y estándar Nintendo 3DS dice:

"La fabricación del hardware de la serie Nintendo 3DS ha terminado".

Así luce la página oficial de Nintendo

La producción del poderoso sistema Nintendo 3DS ha sido descontinuada oficialmente, confirmó la compañía este 17 de septiembre de 2020. El sitio web japonés Hachima señala que el hardware de la serie 3DS ya no aparece en la página oficial de Nintendo de Estados Unidos al momento de escribir la URL, www.nintendo.com/3ds redirige a www.nintendo.com.

Nintendo 3DS queda descontinuada oficialmente

La noticia llega nueve años después de que la consola de mano llegara al mercado por primera vez en 2011, presentando tecnología 3D sin gafas verdaderamente innovadora y una fantástica biblioteca de juegos que se disfrutaría en los próximos años. La suspensión se aplica a los seis modelos de la familia 3DS: 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, 2DS y New 2DS XL.

Las ventas de 3DS han estado cayendo constantemente desde la llegada de Switch en 2017, y Nintendo no proporcionó ningún pronóstico de ventas futuras para el sistema en su reciente informe de ganancias del año fiscal, lo que sugiere que su descontinuación podría estar a la vuelta de la esquina.

Si todavía estás pensando en comprar una 3DS en esta etapa tardía y ves algo en stock en las principales tiendas, ahora será tu última oportunidad de obtener una consola nueva.

Estamos seguros de que tienes muchos buenos recuerdos jugando con tu 3DS, así que te invitamos a compartirlos en los comentarios a continuación.