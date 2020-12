La patente de Square Enix da pistas sobre posibles funciones multijugador

Una patente reciente de Square Enix podría haber dado a los jugadores algunas indicaciones de lo que el desarrollador podría estar preparando para un próximo título o serie futura. Si bien no está claro si esto se destinará a los próximos títulos de Kingdom Hearts o Final Fantasy, parece que el desarrollador y el editor están buscando expandirse en los sistemas multijugador.

Hay algo de lenguaje que se puede prestar a lo que exactamente Square Enix está buscando desarrollar con este nuevo sistema, lo que implica que esto podría ser algo destinado a un título completamente nuevo. Sin embargo, mucho de para qué podría ser esto depende de la especulación y no se puede confirmar con certeza, especialmente considerando que el desarrollador podría presentar esta patente con fines de publicación en lugar de desarrollo.

La patente mejorará las capacidades multijugador para consolas

Mejorar el modo multijugador

La patente en sí está enfocada en construir y mejorar las capacidades multijugador para consolas con opciones multijugador local, conectando vía Bluetooth u otras tecnologías de conectividad de corto alcance. Algunas de las cifras del documento incluso muestran que el programa funciona con un sistema que se parece sospechosamente a la Nintendo DS, que tiene el tipo de multijugador local al que se refiere la patente. Esta sería una elección extraña, considerando que Nintendo esencialmente ha terminado el desarrollo en la consola portátil porque el Switch también funciona como un sistema móvil.

Una diferencia clave entre este sistema y los sistemas en línea anteriores es que no solo está diseñado para comunicaciones de corto alcance, sino que también parece centrarse en que haya un usuario principal que envíe datos a dispositivos cercanos. A diferencia de utilizar las funciones habituales con un intercambio mutuo de datos, la idea aquí sería que un jugador 1 pueda transmitir sus propias entradas para luego ser representado en las pantallas de un jugador 2. Esto puede permitir a los jugadores interactuar entre sí en formas más superficiales, como permitir que los jugadores luchen entre ellos facsímiles, a diferencia de la versión uno a uno que se encuentra en los otros títulos multijugador de Square Enix, como Dissidia Final Fantasy.

Todavía no está del todo claro qué planea hacer el desarrollador con esta nueva patente, aunque puede tener que ver con la reciente marca registrada Voice of Cards de Square Enix. No ha habido ningún anuncio oficial por parte de la compañía que sugiera que cualquiera de estos es para cualquier juego que los fanáticos ya conozcan. Sin embargo, al juntar estas dos últimas presentaciones, puede haber un juego móvil en camino, o incluso una secuela de Final Fantasy Type-0 con capacidades multijugador, aunque esto solo depende de la especulación y aún necesitará la confirmación de Square Enix.