La pantalla dividida de COD: Black Ops Cold War tiene problemas importantes

La gran actualización de la temporada 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War a principios de este mes agregó todo tipo de contenido al juego, incluidas nuevas armas, un pase de batalla, nuevos mapas multijugador, modos y más.

También facilitó mucho el acceso a las opciones de pantalla dividida multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War y agregó pantalla dividida al modo Zombies. Desafortunadamente, la función de pantalla dividida Call of Duty: Black Ops Cold War tiene algunos problemas importantes que están causando serios problemas a los jugadores.

Al intentar jugar Call of Duty: Black Ops Cold War en pantalla dividida, los jugadores notarán un retraso severo en los partidos, con un rendimiento significativamente peor en comparación con la pantalla dividida de Call of Duty: Modern Warfare de 2019. Y los jugadores de Call of Duty: Black Ops Cold War logran completar una partida en pantalla dividida, y comienzan a surgir problemas aún más frustrantes, lo que hace que el modo sea virtualmente injugable.

Jugadores se están enfrentando a problemas con la pantalla dividida de COD: Black Ops Cold War

Al intentar cargar de una partida de pantalla dividida de Call of Duty: Black Ops Cold War a la siguiente, los jugadores encontrarán todo tipo de errores en el lobby que los expulsarán del juego. Estos errores también hacen que las imágenes de fondo en los vestíbulos pierdan su textura, con los Operadores de la Guerra Fría de Black Ops volviéndose completamente invisibles. La única forma de solucionar el problema parece ser cerrar el juego por completo y luego volver a abrirlo, lo que no es necesariamente un gran problema en sí mismo, pero tener que hacerlo después de cada partido se convierte en un gran inconveniente.

Personajes invisibles en Black Ops Cold War

Otro problema que los jugadores de Call of Duty: Black Ops Cold War notarán cuando intenten jugar el juego en pantalla dividida son los personajes invisibles en las partidas. Si los jugadores no son expulsados y obligados a reiniciar, encontrarán que su segunda partida en pantalla dividida los ha puesto en un lobby donde todos son invisibles, enemigos y aliados por igual. Obviamente, esto pone a los jugadores en una gran desventaja, ya que todo lo que pueden ver son las armas de sus enemigos flotando en el aire.

No solo eso, sino que esto también parece afectar algunos de los objetos en los mapas. Por ejemplo, si los jugadores de Call of Duty: Black Ops Cold War encuentran este error de pantalla dividida mientras juegan en la nueva lista de reproducción Nuketown Holiday 24/7, notarán que los autobuses en el medio del mapa desaparecen o no se cargan en todos sus texturas. Una vez más, la única forma de solucionarlo parece ser reiniciando completamente el juego, por lo que cualquiera que desee jugar a la pantalla dividida de Call of Duty: Black Ops Cold War durante un período de tiempo significativo debe estar preparado para reiniciar continuamente su juego.

Con suerte, Treyarch tiene una solución para estos problemas de pantalla dividida de Call of Duty: Black Ops Cold War más temprano que tarde. Se espera que la próxima gran actualización llegue en algún momento a la mitad de la temporada 1, aunque aún no se han anunciado los detalles sobre lo que implicará. Los fanáticos de Call of Duty deben esperar para obtener más información y mantener los dedos cruzados para que las soluciones para los muchos problemas de pantalla dividida del juego estén en camino.

La Verdad Noticias te informa que Call of Duty: Black Ops Cold War ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.