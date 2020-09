La nueva precuela de Hyrule Warriors llega en noviembre a Nintendo Switch

Nintendo no está listo para contarnos más sobre la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero están bien lanzándonos una precuela sorpresa. Hyrule Warriors: Age of Calamity, que saldrá el 20 de noviembre para Switch, es un juego de rol de hack and slash ambientado 100 años antes de Breath of the Wild.

Desarrollado por el equipo Omega Force de Koei Tecmo, Hyrule Warriors: Age of Calamity cuenta la historia de la gran calamidad que se menciona una y otra vez en Breath of the Wild. Podrás disfrutar de batallas masivas entre las fuerzas de Hyrule y las de Calamity Ganon, con héroes y villanos luchando para abrirse camino a través de hordas de enemigos. Piensa en Dynasty Warriors, solo con los personajes y sensibilidades de Breath of the Wild. Los personajes incluyen a Link, Zelda y los cuatro campeones, jugables por primera vez.

Conoce el nuevo juego Yarntown

Bloodborne es un juego de rol de acción oscuro y difícil ambientado en un mundo 3D muy detallado. Mientras que Yarntown es un juego independiente gratuito lanzado en julio, forma parte de ese mundo y lo reinventa como una aventura de arriba hacia abajo, colorida e inspirada en Zelda.

Desarrollado por Max Mraz, Yarntown fue construido utilizando el motor Solarus y es una nueva versión colorida de Central Yharnam de Bloodborne de 2015. Incluso incluye algunas peleas de jefes de esa área del original RPG de FromSoftware.

El combate en Yarntown no es tan difícil o complejo como la acción en Bloodborne, pero el pequeño juego incluye esquivar rollos, resistencia, balas de mercurio y mecánica de frascos de sangre. Incluso puedes actualizar las armas en Hunter's Dream, que también se ha recreado.

Si bien Yarntown no es una réplica exacta de Central Yarnham, tiene muchos de los mismos atajos y enemigos, incluidos perros rabiosos, cazadores y, como se mencionó anteriormente, ambos jefes de esta parte de Bloodborne.

