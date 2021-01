La gente está modificando Cyberpunk 2077 para tener relaciones con Keanu Reeves

Bueno, supongo que era inevitable, pero menos de dos meses después del lanzamiento de Cyberpunk 2077, los modders de PC han encontrado una manera de intercambiar modelos de personajes y, naturalmente, la gente lo está usando para propósitos traviesos. Sí, eso incluye crear una forma para que el jugador tenga sexo con el personaje del juego de Keanu Reeves.

En Nexus Mods, un modder con el nombre de Catmino ha subido varios archivos que permiten a los jugadores intercambiar modelos en Cyberpunk 2077, junto con un tutorial extendido sobre cómo realizar el proceso manualmente. El mod incluye intercambios para personajes principales como Judy y Panam, junto con intercambios por las trabajadoras sexuales "joytoy" de Cyberpunk 2077. Muchos de estos archivos son para personajes con los que puedes enamorar en el juego, pero el mod también incluye intercambios por personajes que el jugador normalmente no podría enamorar, como Goro Takemura y Johnny Silverhand.

Aunque Johnny Silverhand tiene algunas escenas de sexo en el juego, todas se ven desde la perspectiva del jugador, por lo que modificar el juego es la única forma de "romance" con Silverhand. Al cambiar a Johnny en el lugar de un juguete, puedes ingresar a una escena de sexo con Keanu Reeves, algo así. El modelo permanece completamente vestido y puede ser un poco defectuoso, mientras que también escuchas la voz del joytoy en lugar de Reeves. También es un poco incómodo. Aún así, como dijo un usuario de un mod, "esto es lo más cercano que podemos llegar a tener un romance con Johnny".

Al mirar en las redes sociales, parece que la gente está usando cambios de modelo para continuar las relaciones canónicas después del juego, el romance de personajes previamente no románticos o crear abominaciones como Adam Smasher como un juguete de alegría. Supongo que el nombre concuerda. Pero el hecho de que puedas usar esto para tener relaciones sexuales con un personaje que se parece a Keanu Reeves, fuera del control de CD Projekt Red, es lo que más llama la atención.

El proceso de cambio de modelo, para aquellos que quieran hacer todo manualmente, es sorprendentemente complicado. Requiere el uso de CP77Tools, una herramienta de modificación que te permite extraer y luego volver a empaquetar archivos modificados en el juego, junto con un proceso de edición hexadecimal para engañar al juego para que cargue un modelo diferente. Piénsalo de esta manera: es como desenvolver a escondidas un regalo de Navidad, cambiar el contenido por otra cosa y luego volver a envolver todo como si nada hubiera pasado.

"Mucha gente pedía cambios de modelo tanto en NPC como en modelos de jugador desde que se lanzó el juego por primera vez ... principalmente porque sentían que el juego carecía de algún tipo de personalización, ya sea la ropa del jugador, los vehículos o incluso sus compañeros / amigos. NPC que conocieron durante las misiones", declaró el creador del mod Catmino a Eurogamer. "...Todo lo que realmente necesitó fue descomprimir los archivos, intercambiar un archivo deseado por el otro, renombrarlos y luego hacer algunas ediciones hexadecimales y finalmente volver a empaquetarlo".

El proceso de edición hexadecimal es limitado: solo puede sobrescribir los bytes existentes y el tamaño del archivo no se puede cambiar. Esto significa que las celebridades con apariencias limitadas, como Hideo Kojima, han evitado hasta ahora el tratamiento de los juguetes.

"Tengo muchos cambios de modelo que no he publicado porque tienen bastantes errores, siendo Kojima uno de ellos", dijo Catmino. "Kojima es uno de esos que tiene un solo nombre de apariencia y, para empeorarlo aún más, se llama 'predeterminado', mientras que el nombre más corto de apariencia de joytoy es '_ow__poor_01'. Entonces, en resumen, Kojima sería un no- opta por el cambio de modelo a un joytoy. El mejor cambio para él sería cambiarlo por otro personaje que tenga una sola apariencia, y obviamente uno llamado 'predeterminado' o algo más corto, al menos si queremos jugar sin él. desapareciendo en ciertas escenas".

Pero Catmino cree que el proceso podría ser más fácil una vez que los modders descubran cómo editar archivos CR2W sin la necesidad de editores hexadecimales. Esto permitiría a los modders "simplemente expandir la gama de apariencias y agregar tantas como necesitemos", lo que "cambiaría completamente un carácter por otro". Aunque los modders todavía están aplicando ingeniería inversa al juego, es posible que algún día podamos tener un intercambio en tiempo real a través de un menú de mods del juego. Incluso a la mitad de la redacción de este artículo, CDPR publicó algunas herramientas oficiales de soporte de modificación, y las creadas por la comunidad mejoran cada día. Así que, después de todo, podríamos terminar viendo algunas escenas desafortunadas con Kojima.

Además de estas dificultades, asegurarse de que un modelo intercambiado permanezca visible puede ser complicado. Los personajes principales a menudo pasan por varios cambios de apariencia, lo que significa que los modelos intercambiados pueden desaparecer en ciertos puntos cuando el personaje normalmente cambiaría de atuendo. El filtro de desnudez también puede hacer que los modelos intercambiados se vuelvan invisibles, mientras que los modelos joytoy también pueden tener bastantes errores. Pero el método funciona lo suficientemente bien si desea tomar fotos o ver una escena específica.

Algo particularmente extraño al rastrear los archivos es que Cyberpunk 2077 contiene una versión desnuda de Lizzy Wizzy, el personaje expresado por el famoso músico Grimes. Lizzy Wizzy no aparece desnuda en la historia del juego, así que me sorprendió encontrar esta versión desnuda de ella en los archivos, y significa que puedes crear una escena de sexo completamente desnuda intercambiándola con un personaje principal como Judy o Panam. Aunque Lizzy Wizzy no comparte la semejanza de Grimes (y parece más robot que humano), no podemos evitar preguntarnos si Grimes sabía que su personaje tendría una versión desnuda en los archivos.

Sobre este tema, se le preguntó a Catmino si pensaban que CDPR podría enfadarse con los cambios de modelos de joytoy por personajes famosos. "... Ya que [hay] escenas de sexo con Keanu Reeves en el juego, y mi mod usa las texturas y modelos que ya están en el juego, realmente no veo una razón por la que irían en contra", dijo Catmino. "Keanu Reeves fue uno de los intercambios de juguetes de placer más solicitados de la comunidad, ya que no lo incluí en la primera versión del mod. Además, los archivos de almacenamiento son uno de los más fáciles de modificar, ya que simplemente colocando la versión modificada en la carpeta 'parche' intercambia la original, así que creo que esto era algo que tenían la intención de los modders de cualquier manera, tal vez no en el sentido de cambiar a Keanu Reeves por un joytoy, sino modelos de modding y otros archivos del juego en general.

"Naturalmente, si Keanu Reeves o CDPR tienen algo en contra, quitaría esos archivos modificados de [la] página de Nexus Mods, pero los jugadores, tarde o temprano, lo harían sin mi ayuda de cualquier manera".