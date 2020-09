La actualización de Halloween de Red Dead Online incluirá muchos zombis

Halloween llega a Red Dead Online y trae algunos amigos. Una nueva mina de datos ha revelado que un ominoso ejército de muertos está preparado para correr desenfrenado en el videojuego de mundo abierto, pero su propósito exacto aún no está claro.

Red Dead Guides ha publicado un video que muestra casi 50 modelos de personajes no muertos que han sido descubiertos, 29 hombres y 19 mujeres. Los 48 zombis llevan atuendos de Halloween, incluidos algunos elementos cosméticos nuevos, y se denominan "ejército del miedo". En julio, MuzTuber encontró algunas pistas de audio archivadas como "Fear of Us", lo que sugiere otro modo de Halloween por tiempo limitado similar al Fear of the Dark del año pasado.

Modo de Halloween en Red Dead Online

Ni RDG ni Muz tienen idea de lo que podría implicar este modo. La elección obvia con los zombis es la infección, donde aparecen varios jugadores y el último que queda sin infectar gana, pero también podría haber algo más en la tienda. La serie Red Dead no es ajena a los muertos vivientes, con Red Dead Redemption: Undead Nightmare en 2010. El año pasado, un modder consideró oportuno llevar las hordas de carne y hueso al juego occidental, y ahora Rockstar está devolviendo el favor.

Anteriormente aprendimos que la actualización de Halloween podría involucrar hierbas que te transformen en animales. La empresa matriz de Rockster, Take-Two, confirmó que se producirá una actualización importante más este año fiscal, por lo que el contenido de estas dos minas de datos podría extenderse entre octubre y algo más sustancial un poco más tarde.

Puedes ver todos los macabros modelos zombificados a continuación:

TE PUEDE INTERESAR: Rockstar lanza parche para corregir los problemas en Red Dead Redemption

Convertir Red Dead Online en un juego de zombies es una perspectiva aterradora, así que asegúrese de echar un vistazo a nuestras guías sobre los mejores caballos y las mejores armas, para que esté preparado y listo.