La actualización 1.1.1 de Assassin's Creed Valhalla agrega correcciones

Assassin's Creed Valhalla ha estado disponible durante algunos meses y, a pesar de una rica historia y algunos gráficos impresionantes, el juego ha sufrido una sorprendente cantidad de errores.

Si bien parece que la mayoría de estos errores son meras molestias y no han causado tanto alboroto como los errores experimentados en Cyberpunk 2077, todavía hay muchos jugadores que han suspendido sus viajes en los territorios anglosajones debido a errores frustrantes. . La última actualización de Ubisoft espera abordar la mayoría de los problemas para que Assassin's Creed Valhalla pueda convertirse en una experiencia más fluida y agradable.

Actualizaciones para Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft ha discutido las próximas actualizaciones para Assassin's Creed Valhalla y anunció la última actualización, 1.1.1, ayer. La actualización parece centrarse principalmente en la corrección de errores y los cambios en la calidad de vida y realmente no agrega muchas características nuevas al juego para que los jugadores experimenten. Si bien algunas solicitudes comunes no se han implementado, como la capacidad de cambiar el aspecto del equipo de Eivor independientemente de lo que realmente haya equipado, hay parches más que suficientes para mantener a los fanáticos satisfechos hasta la próxima actualización en febrero.

La actualización 1.1.1 es considerable, especialmente en la Xbox Series X | S con un tamaño de 7.5 GB. Una de las secciones más grandes de correcciones se centra en errores en misiones y actividades secundarias. Solo en esta sección hay 37 correcciones que abordan problemas que van desde la finalización de misiones en Road to Harmatia y The Prodigal Prince hasta problemas con la desaparición de jabalíes y los jefes atascados. También hay un parche para los jugadores que seguían recibiendo errores de servidor en línea al intentar guardar.

Otras áreas de la actualización que recibieron la mayor atención son los problemas de los NPC y los problemas con la interfaz de usuario. Los guardias ahora definitivamente serán hostiles cuando Eivor arroje frascos de aceite a sus amigos, y los jugadores ya no pueden negar el daño por caída abriendo el menú justo antes de tocar el suelo. Los niños en el juego han recibido un parche que evita que sus caras se distorsionen en el modo de fotografía, aunque este no es el primer error que afecta a los niños anglosajones.

En general, la actualización hace un buen trabajo para hacer de Assassin's Creed Valhalla una experiencia más optimizada para todos. Las reacciones inmediatas al anuncio de la actualización fueron en su mayoría positivas, aunque algunos jugadores todavía se quejan del error del Festival de Navidad que hace que el carcaj de Eivor se restablezca al nivel uno. Aunque existe una solución documentada para el problema del carcaj, no ha funcionado para todos y algunos jugadores esperaban verlo específicamente abordado en la actualización 1.1.1. Los jugadores pueden cruzar los dedos y esperar que se incluya en la actualización de contenido de temporada de febrero, que presentará las incursiones fluviales.

La actualización 1.1.1 llega hoy para todas las plataformas a la 1 p.m. CET, 7 a.m. ET, 4 a.m. PT y 11 a.m. AEDT.

Assassin's Creed Valhalla ya está disponible para PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One y Xbox Series X / S.