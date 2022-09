Konami podría anunciar un nuevo Silent Hill en el Tokyo Game Show 2022

El Tokyo Game Show 2022 dará a conocer un listado de juegos confirmados para lanzarse en los siguientes meses. Y algunas, como es el caso de la longeva compañía japonesa, deciden elevar la temperatura con anuncios y promesas que hacen crecer la expectativa.

Es el caso de Konami, que asegura que mostrará “una nueva entrega de una saga muy querida en todo el mundo”.

¿Qué sagas tiene Konami?

Todos hemos pensado en Silent Hill, Metal Gear Solid y Castlevania. Sin embargo, el medio VGC explica que sus fuentes han comentado que no se trata de ninguno de los citados.

Entonces, ¿qué franquicias entran en ese estatus de “queridas por todo el mundo”? Son varios los nombres propios que se nos ocurren: Zone of the Ender, Frogger, Bomberman, Suikoden, Yu-Gi-Oh!, Contra.

La lista es amplia y en ella podemos ver varias licencias clásicas; algunas fueron muy populares en su momento. Tendremos que esperar un poco más de dos semanas para resolver el misterio.

¿Podría ser Silent Hill el nuevo anuncio?

La primera confirmación de algo importante de Silent Hill este septiembre viene por parte de Andy Robinson, conocido editor en VGC que ya ha confirmado y desmentido bastante noticias.

Robinson decía en un tuit: "Varias personas me han comentado que la revelación de Silent Hill podría ser antes de lo que sugerí en mi artículo de hoy".

"Como ocurre con todos los informes sobre plazos, yo no me lo tomaría como algo definitivo, pero es posible que los fans no tengan que esperar mucho más", agregó.

Esta es la información que tenemos ahora mismo, aunque como siempre ocurre en estos casos no es lo único que hemos leído; al menos relacionado con Silent Hill.

Jeff Grubb también ha salido a hablar del tema, aunque de forma más escueta. Le ha lanzado una respuesta al tuit de Robinson con un gif que dice "Septiembre".

Todo esto deja claro que algo se sabe, está por ocurrir y podría verse este septiembre. Aunque claro en una respuesta a su propio tuit dice: "¡Estoy troleando Andy!", de modo que ya no sabemos cómo actuar.

De nuevo, hay muchos que piensan en aquellos rumores de Bloober Team creando un Silent Hill. Desde hace meses se apuntaba a que el equipo polaco trabajaba en un remake de Silent Hill 2.

¿Cuándo es la conferencia de Konami en el TGS 2022?

Se realizará el viernes 16 de septiembre y tendrá una duración de aproximadamente una hora, en nuestro país podremos verla a través del canal oficial de Youtube de Tokyo Game Show a partir de las 07:00 de la mañana.

Para seguir el canal, dale click aquí.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram