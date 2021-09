El Nintendo Direct se llevó a cabo el día de hoy y en él se dieron a conocer varias novedades sobre la compañía japonesa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue el lanzamiento del primer tráiler de Kirby and the Forgotten Land, un nuevo título exclusivo para la consola Nintendo Switch que verá la luz en primavera de 2022.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, este videojuego será el primer título principal del popular personaje rosa de Nintendo desde Kirby Star Allies, lanzado para la misma consola en 2018. El tráiler nos deja ver a la querida bola rosa enfrentarse a un mundo nuevo y totalmente diferente al que conocen los fans.

Cabe destacar que el anuncio realizado desde la transmisión del Nintendo Direct 2021 llega horas después de que el título se filtrara en redes sociales por culpa de la propia compañía japonesa, quien dio la primicia en la sección de futuros lanzamientos en su sitio web oficial.

Kirby en Nintendo Switch

Recordemos que Kirby Star Allies no ha sido el único título de este personaje para esta consola, pues en 2019 se presentó un spin-off de la saga titulado Kirby Fighters 2. Sin embargo, esta entrega no fue suficiente para los fans, quienes no perdían la esperanza de ver a la adorable bolsa rosa enfrentar nuevas aventuras en un titulo perteneciente a la saga.

De acuerdo a las declaraciones del diseñador de videojuegos Yoshiaki Koizumi, quien ha trabajado para Nintendo durante los últimos 24 años, esta entrega de plataformas en 3D permitirá a los jugadores moverse libremente por una tierra misteriosa repleta de estructuras abandonadas de una antigua civilización mientras usan las habilidades de copia de Kirby.

Checa los detalles de Kirby and the Forgotten Land a partir del minuto 49:40 del anterior video.

¿Qué tan fuerte es Kirby?

Kirby es una serie de videojuegos desarrollada por HAL Laboratory y Nintendo.

Kirby es capaz de absorber a un enemigo y copiar su habilidad. También posee una resistencia y durabilidad increíbles, pudiendo seguir utilizando su poder, aún con poca vida y sobrevivir a los fuertes ataques de sus enemigos. Hace un año se hizo viral al descubrir que luce adorable después de absorber a Sephiroth en el Super Smash Bros Ultimate.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales