Kirby and the Forgotten Land consigue récord de ventas en Japón

El nuevo lanzamiento se ha convertido en un gran éxito para Nintendo/Foto: VG247

La serie de videojuegos, Kirby and the Forgotten Land debutó el pasado 25 de marzo en la consola Nintendo Switch, y tras poco más de una semana de su lanzamiento, se está colocando como uno de los juegos más importantes de la franquicia en sus 30 años, lo que se ha reflejado en su éxito en ventas en Japón.

De acuerdo con el medio Famitsu, que compartió las ventas semanales de software en formato físico y hardware de videojuegos. Se pronosticaba que el nuevo juego de Kirby lideraría el periodo que comprendió del 21 al 27 de marzo, pues incluía su fecha de debut, pero lo sorprendente es que las ventas han sido más que buenas.

Según el informe, las ventas de copias físicas del juego Kirby and the Forgotten Land fueron de 380,060 unidades, lo cual marca un nuevo récord de la serie en la región, pues ningún título había logrado vender tanto en su semana de estreno.

Kirby and the Forgotten Land supera a otros famosos títulos

Este juego ha superado a otros importantes títulos/Foto: Amazon

De esta manera, Kirby and the Forgotten Land desplazó a Kirby Super Star Ultra (260,867 unidades) al segundo puesto y lo llamativo es que no lo hizo por una poca cantidad, sino por casi 120,000 unidades. Kirby 64: The Crystal Shards ahora ocupa el tercer puesto con 245,508 unidades, de acuerdo con información de Game Data Library.

Eso no es todo, gracias a estas ventas, este juego de la serie de Kirby se convirtió en el segundo con mejor estreno en lo que va de 2022. Sólo es superado por Pokémon Legends: Arceus (1,424,657 unidades), pero algo interesante es que Kirby dejó atrás a Elden Ring (188,490 unidades en PlayStation 4 en su debut) incluso si juntamos las ventas de ambas consolas PlayStation (278,507 unidades).

Cabe destacar que The Forgotten Land no sólo se ha convertido en el mejor debut de la serie en Japón, sino que lo mismo ocurrió en el Reino Unido.

¿Qué es Kirby hombre o mujer?

Kirby no habla solo logra decir unas cuantas palabras, en el manual de Kirby's Dream Land se le llama un niño pequeño y en el anime le llaman "bebé" debido a que actúa como un niño pequeño, todo eso sugiere que Kirby es un pequeño niño.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kirby and the Forgotten Land está disponible en Nintendo Switch ahora mismo con un precio sugerido de 1,399 pesos en su versión física y en digital.

