Keanu Reeves y Billie Eilish protagonizan el comercial de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 no necesita presentación si estás conectado al mundo de los juegos; probablemente ya sepas que es el último juego de rol de mundo abierto de CD Projekt Red, el estudio detrás de The Witcher 3. ¿Pero qué pasa con las personas que no siguen de cerca los próximos lanzamientos? ¿Quién se asegurará de que sepan más sobre este emocionante juego? La respuesta es simple: Keanu Reeves.

El actor de Hollywood conocido por protagonizar Point Break (1991) y The Lake House tiene un papel destacado en Cyberpunk 2077 como el personaje de Johnny Silverhand, y se convierte en el centro de atención para promover el juego en el comercial de televisión.

La participación de Reeves en el proyecto causó un gran revuelo cuando se reveló, y aún es divertido verlo involucrado. Aunque las imágenes del comercial no nos brindan ninguna información nueva sobre Cyberpunk 2077, puedes obtener más información al sumergirse en el sitio oficial, leer sobre las armas y consultar nuestra historia de portada exclusiva completa.

Comercial de televisión de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ha revelado el comercial de televisión del próximo RPG Cyberpunk 2077 antes del lanzamiento del juego el próximo mes.

El anuncio de televisión es bastante simple en concepto, con el actor (y estrella de cine) de Johnny Silverhand, Keanu Reeves, animando a los jugadores a "dominar el día" con la banda sonora del éxito de Billie Eilish Bad Guy. Fue transmitido por primera vez anoche en los Estados Unidos durante el primer juego de las Finales de la NBA entre los LA Lakers y Miami Heat.

Cyberpunk 2077 no debería estar muy lejos ahora, aunque el desarrollador CD Projekt Red ha sido criticado ayer después de que surgió la noticia sobre las medidas obligatorias de jornadas extendidas las últimas semanas previas al lanzamiento a pesar de haber hecho declaraciones públicas anteriormente denunciando la práctica.

Mientras tanto, echa un vistazo al anuncio de televisión por ti mismo. Cyberpunk 2077 está programado para lanzarse en Xbox One, PlayStation 4 y PC el 19 de noviembre con una versión de Xbox Series S / X y PlayStation 5 para seguir en una fecha posterior.