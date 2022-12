Jugadores de Elden Ring recuerdan a los nuevos los modales PvP en el Coliseo

Jugadores de ER recuerdan a los nuevos los modales PvP en el Coliseo

Elden Ring es un juego bastante críptico, como todos los títulos de FromSoftware. Gran parte de la historia está enterrada en descripciones de elementos y comentarios vagos de NPC difíciles de encontrar, los movimientos de las armas no se explican claramente y, lo peor de todo, los mensajes de los jugadores son una moneda completa entre ayudar y obstaculizar. También hay un montón de reglas no escritas, como las relativas a la etiqueta PvP.

La primera (y espero que no la última) pieza del DLC de Elden Ring se lanzó ayer, The Colosseum. Agrega nuevos modos PvP y cambios en el equilibrio de PvP para arrancar, por lo que, naturalmente, los jugadores han estado luchando incluso más de lo habitual. Elden Ring llegó a una audiencia masiva, por lo que es el primer juego de FromSoftware que mucha gente ha jugado. Eso significa que no están familiarizados con las costumbres de los duelos.

Los jugadores veteranos insisten a los recién llegados respetar las reglas de etiqueta durante los combates PVP en el Coliseo.

Nunca he sabido cómo decide la comunidad qué ubicaciones se utilizarán para PvP. Mi compañero de casa suele decirme y voy desde allí. En Elden Ring, la puerta de la Academia Raya Lucaria es un lugar popular, y aunque los novatos encuentran su camino allí, no se toman el tiempo de presentar los debidos respetos haciendo una reverencia, un gesto que se usa antes de una pelea para mostrar cierta cortesía antes de la carnicería.

Hacer una reverencia o algún otro gesto amable es un elemento básico de los duelos de FromSoftware, y se considera grosero y antideportivo simplemente apresurarse y atacar tan pronto como se convoque a otro duelista. Sin embargo, los detalles en torno a estas costumbres no están escritos en piedra y han dado lugar a debates antes. Más allá de un simple gesto de cortesía, es difícil estar de acuerdo en todo. Algunos jugadores sienten que ambas partes deben esperar a que se consuman varias bendiciones, beneficios y pociones, mientras que otros piensan que suena la campana tan pronto como se completan los arcos.

Jugadores recuerdan reglas del Coliseo en subreddit de Elden Ring

En el subreddit de Elden Ring, los jugadores se quejan de que las personas eluden las reglas y les recuerdan a los recién llegados las antiguas tradiciones que tenemos. Hacer una reverencia es el gesto más común antes de una pelea, pero ¿qué pasa cuando ganas? ¿Qué cuenta como bromas de buen corazón y qué es simplemente grosero? "T-pose es divertido, solo Point Down no tiene doncella", escribe matcha-green-latte. Lynx-paws se está burlando típicamente, escribiendo "Es cortés apuntar hacia abajo, lo que significa '¡Luchaste valientemente en este lugar!'"

Algunos parecen pensar que las tradiciones son un signo de esnobismo, pero otros las creen un símbolo de respeto. "¿Cómo exactamente [es] ponerse en una posición más vulnerable para saludar a su oponente y mostrarle el debido respeto antes de una batalla rápida a muerte, reconociéndolo como un oponente igual, y no solo [otro] enemigo npc para derribar, es haciéndote elitista", pregunta SignalDevelopment649.

Por lo tanto, las reglas son un poco dudosas, pero mientras al menos te inclines antes de comenzar tu asalto, no terminarás en el hazmerreír de Reddit. Bueno, es posible que te den una paliza, así que trata de ganar también. Entonces puedes burlarte del otro jugador en Reddit tú mismo.

